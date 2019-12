Chow Tai Fook apoia o lançamento da Academia de Joalheria Loupe

O primeiro curso de alto design de joias, supervisionado pela diretora de design da HEJ, Sylvie Ballivet, terá 12 designers de joias da Chow Tai Fook, com treinamento intensivo e inspirador que vai durar um total de seis semanas em junho.

Um conselho de mentores especializados foi convidado para fornecer sugestões para o desenvolvimento de longo prazo da academia. "Continuaremos a refinar o currículo, de forma que a Academia de Joalheria Loupe irá se tornar uma importante fornecedora de educação superior no setor de joalheria", disse o consultor da Academia de Joalheria Loupe, Corentin Quideau.

A Academia de Joalheria Loupe planeja cooperar com o Instituto Gemológico da América (GIA – Gemological Institute of America), a maior autoridade do mundo em diamantes e pedras e pérolas coloridas, a fim de fornecer treinamento de classe mundial a profissionais do setor, sobre tópicos como gemologia, conhecimento de joalheria e design de joalheria. O vice-presidente-executivo e diretor do Laboratório e Pesquisa do GIA, Thomas Moses, também expressou sua apreciação do currículo completo da academia. "É uma decisão prudente da Academia de Joalheria Loupe iniciar o programa com um curso de alto design de joias, através do qual os estudantes podem melhorar seus conhecimentos de design significativamente".

Como parte da estratégia de sustentabilidade de dez anos, a Chow Tai Fook espera envolver profissionais de joalheria e amadores entusiasmados, no esforço para expandir ainda mais o programa educacional do Grupo.

