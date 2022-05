Chris Pratt s'associe à Jackery, la marque de générateurs solaires d'extérieur la plus vendue au monde, pour inaugurer la saison estivale des voyages

Les partenaires internationaux et les médias se sont réunis à New York pour que Jackery et Chris Pratt leur dévoilent le Solar Generator 2000 Pro, qui permet de voyager sans compromis et de vivre la vie au grand air.

« J'ai toujours aimé le camping. Je suis passionné par le matériel de plein air. Je ne ferais jamais la promotion de quelque chose que je n'utiliserais pas moi-même. Le générateur solaire Jackery fournit une énergie renouvelable illimitée. Il change complètement la donne », a déclaré Chris Pratt, vedette primée de la télévision et du cinéma.

Chris Pratt figure également dans une nouvelle vidéo en ligne produite par Jackery, qui présente son événement annuel Jackery Day le 12 mai. Dans la vidéo, les amateurs de Jackery peuvent découvrir Chris profitant de la nature, voir le nouveau générateur solaire 2000 Pro en action et constater que Jackery a amélioré son expérience du camping.

Les nouvelles fonctionnalités du Solar Generator 2000 Pro sont les suivantes :

Captage et recharge rapide de l'énergie verte

Recharge complète en seulement 2,5 heures d'ensoleillement grâce aux six panneaux solaires légers SolarSaga 200 W.

Sécurité et fiabilité accrues

L'appareil est équipé d'un système de gestion de la batterie (Battery Management System, BMS) avancé intégré, composé de deux puces. Par rapport à ses concurrents, ce BMS offre une excellente protection double, garantissant une sécurité maximale à tout moment.

La batterie au lithium de première qualité de Jackery est équipée de quatre détecteurs de température, qui permettent un contrôle précis de la température lors de la charge, afin de garantir une utilisation ultra-sécurisée. Si la température dépasse la limite à risque, l'appareil arrête automatiquement la charge et passe en mode autoprotection.

Facilité d'utilisation améliorée

Grâce à leur fonction de pliage magnétique, les panneaux solaires sont flexibles et faciles à mettre en place. Les six panneaux solaires peuvent être configurés de manière à recevoir 1 200 watts d'énergie en seulement deux minutes.

Le volume sonore du Solar Generator 2000 Pro est inférieur à 53 DB.

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour lancer la recharge solaire en quelques secondes.

Capacité de puissance accrue

Le Solar Generator 2000 Pro présente une capacité et une puissance de charge impressionnantes : capacité de 2 160 Wh, puissance de 2 200 W en courant alternatif et capacité de pointe de 4 400 W, idéal pour alimenter la plupart des petits appareils ménagers en plein air.

Il est doté de huit sorties d'alimentation (trois CA, deux USB-A, deux USB-C, une CD) qui peuvent alimenter plusieurs appareils à la fois.

À propos de Jackery

Fondée en Californie 2012, Jackery est pionnière de l'industrie des générateurs solaires et une marque internationale de générateurs solaires parmi les plus vendues, reconnue par plus de 100 médias et organismes autorisés dans le monde entier. Consultez le site Jackery.com pour plus d'informations.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1820650/jackery.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1819612/image_5009324_32189947.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1819613/image_5009324_32190119.jpg

