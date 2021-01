Chris Shaw treedt toe tot Marathon Capital als Senior Managing Director en hoofd van European Investment Banking

CHICAGO, 13 januari 2021 /PRNewswire/ -- Marathon Capital, LLC ("Marathon Capital"), een toonaangevend financieel advies- en investeringsbankbedrijf voor de schone en duurzame energiesector, heeft vandaag aangekondigd dat Chris Shaw is aangesteld als Senior Managing Director en hoofd van European Investment Banking. De heer Shaw zal gevestigd zijn in Londen, waar hij de klanten- en investeerdersbasis van Marathon Capital zal uitbreiden naar het robuuste energie-ecosysteem van Europa.

"De energieruimte evolueert snel, met schone en hernieuwbare energietechnologieën die de traditionele fossiele brandstoftechnologieën snel verdringen in zowel de markt voor elektriciteit als die voor transport. Europa is een wereldleider in deze trends. Marathon Capital bedient al meer dan twintig jaar wereldwijde klanten in Noord- en Zuid-Amerika en kijkt er naar uit om die relaties te versterken met een fysieke aanwezigheid in zowel het VK als de EU," aldus Ted Brandt, CEO. "Chris Shaw is een zeer gerespecteerde M&A-manager die een schat aan expertise in zowel traditionele energie als nieuwe energie met zich meebrengt, in combinatie met uitstekende relaties met klanten en investeerders over de hele wereld, en we kijken ernaar uit om nauw met hem samen te werken als senior lid van het Marathon Capital-team en onze hoofdbankier in de grotere EMEA-regio."

De heer Shaw komt bij Marathon Capital na een aantal succesvolle jaren bij Moelis & Company, waar hij verantwoordelijk was voor het opbouwen van een toonaangevend adviesbureau dat internationaal actief is in de energiesector. Hij heeft meer dan 25 jaar in de energiesector gewerkt in Londen, Hong Kong, Melbourne, New York en Houston, waar hij klanten in de hele waardeketen heeft geadviseerd. Meest recentelijk adviseerde de heer Shaw ADNOC over een reeks infrastructuurtransacties die USD 25 miljard en Saudi Aramco opleverden voor zowel de IPO als de internationale gasstrategie. Voordat hij bij Moelis kwam, werkte dhr. Shaw met de toonaangevende internationale energieadviesteams bij Schroders, Citigroup en Barclays. Hij heeft een BBA met concentraties in Finance en Accounting van Emory University.

"Met een nieuw recordjaar voor Marathon Capital, kijken we ernaar uit om Chris te ondersteunen met de volledige capaciteit van ons bedrijf, om zijn expertise te gebruiken bij het uitbreiden van onze aanwezigheid in Europa en om de ondersteuning van onze wereldwijde klanten- en investeerdersbasis te verbeteren", voegt Philippe Lavertu, COO van Marathon Capital toe.

"Ik kijk uit naar de samenwerking met Ted, Philippe en het getalenteerde team van Marathon Capital om de relaties van het bedrijf in en door Europa verder te ontwikkelen", aldus de heer Shaw. "We zien de snelle acceleratie van de energietransitie naar een duurzamere toekomst en ik kijk ernaar uit om samen te werken met de bekwame adviseurs van Marathon Capital en voort te bouwen op hun sterke staat van dienst om klanten te helpen hun strategische en financiële doelstellingen te bereiken."

