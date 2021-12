Christensen, Inc. adquiere a Yorkston Oil Co.

RICHLAND, Washington, 8 de diciembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Christensen, Inc., se complace en anunciar la adquisición de Yorkston Oil Co., un prominente distribuidor de combustibles y lubricantes y comercializador de tarjetas CFN que atiende a clientes en el noroeste de Washington. Christensen Inc. es uno de los mayores distribuidores de combustibles, lubricantes y propano en la Costa Oeste y le complace ampliar su alcance.