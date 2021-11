Christian Mumenthaler, CEO de Swiss Re, est nommé Président de l’Association de Genève

Christian Mumenthaler a déclaré: "C'est un privilège pour moi d'assumer ce rôle à un moment aussi crucial pour notre secteur et pour la société en général, alors que les ré/assureurs se mobilisent pour faire face à d'immenses défis, notamment le changement climatique et les conséquences de la COVID-19. Je remercie Charles Brindamour pour son leadership exceptionnel au cours des trois dernières années. Sous sa présidence, l'Association de Genève s'est profondément transformée. Grâce à son riche portefeuille d'activités de recherche et de dialogue, l'association apporte une contribution essentielle au débat sur le renforcement de la résilience du monde face aux risques globaux. Je suis impatient d'accroître encore l'impact que nous avons sur toutes nos parties prenantes."

Lee Yuan Siong a ajouté: "C'est un honneur d'être nommé vice-Président de l'Association de Genève. L'énorme contribution que l'assurance peut apporter à la vie de nos communautés n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. Je me réjouis à l'idée de collaborer étroitement avec Christian et les membres du conseil d'administration pour travailler ensemble à aborder les questions globales de stratégie et de gestion des risques auxquels notre secteur est confronté, tout en jouant notre rôle dans la transition vers un avenir meilleur et plus durable."

Amanda Blanc a déclaré: "Je me réjouis de travailler avec Christian, de contribuer à l'agenda de l'Association de Genève et de soutenir le rôle essentiel que joue le secteur mondial de l'assurance dans la résilience de notre économie et de notre société."

Jad Ariss, directeur général de l'Association de Genève a dit : "Cela a été un privilège de travailler avec Charles Brindamour depuis que j'ai rejoint l'organisation en 2019. Je suis très heureux que Christian Mumenthaler ait accepté de devenir le Président de l'Association de Genève et je suis reconnaissant au conseil d'administration d'avoir géré la succession en douceur. Je me réjouis de travailler avec Christian en tant que nouveau Président et Lee Yuan Siong en tant que nouveau vice-Président. Je souhaite également la bienvenue à Amanda Blanc en tant que nouveau membre du Conseil. Avec l'ensemble du Conseil, nous travaillerons à ce que l'Association de Genève - par le biais de son programme de recherche, de discussions et de sensibilisation - continue à soutenir le secteur de l'assurance dans sa mission de rendre le monde plus durable, équitable et résilient."

À propos de l'Association de Genève

L'Association de Genève est la seule association mondiale d'assureurs ; ses membres sont les CEOs de compagnies d'assurance et de réassurance. Sur la base d'un travail de recherche rigoureux mené en collaboration avec ses membres, des institutions académiques et des organisations multilatérales, l'Association de Genève identifie et analyse les principales tendances et les principaux risques susceptibles de façonner ou d'impacter le secteur de l'assurance et élabore des recommandations pour le secteur et les pouvoirs publics. Au total, les entreprises des membres de l'Association de Genève ont leur siège dans 25 pays du monde, gèrent 17100 milliards de dollars d'actifs, emploient 2,4 millions de personnes et protègent 1,8 milliard de personnes.

