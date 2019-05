Christine Lagarde invita a las mujeres a romper el silencio desde el Women's Forum Americas 2019

Durante el discurso de apertura, encabezado por Chiara Corazza, CEO de Women's Forum for the Economy & Society, Lagarde explicó que organismos como el FMI o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han enfocado sus acciones en desarrollar y sugerir políticas económicas a las naciones para su adopción, basadas cada vez más en el uso no solo del cerebro, sino del corazón, para que dichos programas generen un verdadero impacto, sobre todo en aquellos países donde existen conflictos en contra de la mujer.

Dentro de las cifras que dió, mencionó que de los 189 países donde tiene injerencia el FMI, más de 150 sufren de discriminación contra la mujer en sus sistemas jurídicos: "Los legisladores y las compañías tienen la misión de capacitar y potenciar las habilidades de las mujeres para que sus empleos no sean repetitivos, y se puedan desarrollar en áreas como la tecnología y la ciencia. Necesitamos más mujeres obteniendo el Nobel de Física; es lo mejor que podría ocurrir", señaló.

Histórico: hoteleros se unen contra la trata de personas

Uno de los grandes momentos del Women's Forum Americas 2019 en su primer día fue la firma de un convenio de colaboración para combatir la trata de personas, celebrado por la Asociación de Hoteles de la CDMX, la Oficina de Turismo de la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano, con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como testigo de honor.

