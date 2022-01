SHENZHEN, China, 5 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A 23ª China Hi-tech Fair encerrou com sucesso em 31 de dezembro de 2021 em Shenzhen, capturando uma exposição presencial de três dias e uma exposição on-line de cinco dias de produtos de ponta que apresentou as últimas tendências e conquistas do setor. A feira integrou exposições, conferências e fóruns, intercâmbios técnicos e encontros de negócios, com o objetivo de se estabelecer como uma plataforma de negociação profissional aberta e orientada para serviços. A feira deste ano emergiu da pandemia global em curso para atrair 4.164 expositores on-line e presenciais e cerca de 150 mil visitantes no local.