出版商承诺安置有色人种教师

休斯顿2021年2月24日 /美通社/ -- 2021年才刚刚开始，DIVERSITY in Ed迄今为止最大的教师招聘活动已拉开序幕。2月1日，为了纪念黑人历史月，DIVERSITY in Ed的出版商Trina Edwards发起了一项雄心勃勃的活动，目标是将全国有色人种社区中来自不同背景和文化的5000名教师联系起来。Edwards说，“这一目标是我们实现我们与全国合作伙伴共同使命的方式，即每一位有色人种的学生都可以接触到与其长相相似或共享其独特文化背景的教师。”

截至目前，全国已有179名学校领导和人力资源人员参加了这项招聘少数族群教师的活动。纽约教育部、杜瓦尔县公立学校、克拉克县公立学校、费尔法克斯县公立学校和格温内特县公立学校等一些全国最大、最多样化的学区已承诺将在2021年4月14日举行的今春第七届年度虚拟招聘会上进行招聘。

代表包括来自北部和南部各州的学校和学区，还有20多所特许学校进行了登记，Edwards表示，招聘人员的范围已经多样化，他们不想错过向急需的教师人才推销的机会。 正如哥伦布市学校人才招募经理LaMeika Robinson对她在去年秋天的DIVERSITY in Ed快闪展上的感受描述那样：“我被震撼了！ 我遇到了来自当地、全国、甚至国际上的教师候选人。毫无疑问，我会向全球所有学区推荐这次展会。”

虽然DIVERSITY in Ed的虚拟活动非常适合当前的大流行局面，教师候选人和招聘人员都希望能够安全地联系以填补我们国家学校的关键角色，但这种模式早于这些史无前例的时候，多元化招聘专家希望他们的第七届招聘会成为迄今为止规模最大、效果最好的一次。

对于已经准备好赶快开始审查候选人的招聘人员，Edwards和她的团队鼓励学校和学区立刻在DIVERSITY in Ed的求职信息台进行登记： https://www.diversityined.com。我们欢迎新教师以及即将毕业和获得证书的教师浏览职位并报名参加，成为这一历史性努力的一部分，对提高教育劳动力的多样性产生重大影响。

如果要获取有关DIVERSITY in Ed下届虚拟教师招聘展的更多信息，或登记您的学校或学区，请访问 https://diversityined.careerfairexpo.com/。

联系人：

Trina Edwards

281-265-2473

[email protected]

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