DIVERSITY in Ed 的出版商承諾在 2021 學年前配置 5,000 名有色人種教師

侯斯頓2021年2月24日 /美通社/ -- 2021 年才剛剛開始，而 DIVERSITY in Ed 至今最大規模的教師招聘活動已經展開。2 月 1 日，為紀念黑人歷史月，DIVERSITY in Ed 的出版商 Trina Edwards 發起了一項雄心勃勃的運動，目標是在全國各地將 5,000 位來自不同背景和文化的教師聯繫起來。Edwards 表示：「這個目標是我們如何實現與全國合作夥伴共同承擔的使命，即讓所有有色學生可與看來像他們一樣或具有獨特文化背景的教師接觸。」

至今，來自全國各地的 179 名學校領導和人力資源人員已加入該運動，以招募和僱用少數民族教師。美國一些最大、最多元化的地區，包括紐約市教育局、杜瓦爾縣公立學校 (Duval County Public Schools)、克拉克縣公立學校 (Clark County Public Schools)、費爾法克斯縣公立學校 (Fairfax County Public Schools)，以及格溫內特縣公立學校 (Gwinnett County Public Schools)，已在今年春季於 2021 年 4 月 14 日舉行的第 7 屆年度虛擬招聘會中承諾招募和僱用。

各位代表包括來自北部和南部各州的學校和地區，另外，20 多間特許學校亦已登記，其中 Edwards 分享表示，招聘人員範圍內已展現多元化，因為他們不想錯過機會宣傳需求甚殷的教師人才。正如哥倫布市學校人才招募經理 LaMeika Robinson 去年秋天在 DIVERSITY in Ed 的快閃店中對其經歷所指一樣：「我感到十分震撼！ 我有幸與本地、全國和國際間的教師。毫無疑問，我誠意向全球所有學區推薦這個大會。」

雖然 DIVERSITY in Ed 的虛擬盛事非常適合疫情環境，因為在目前環境中，候任教師和招聘人員都希望可以安全聯繫，以填補我國各間學校的關鍵角色，雖然模型比這些空前時期更早出現，但多元化招聘專家希望他們的第 7 屆招聘會是至今最大和最好的一次。

對於準備好開始審查候選人的招聘人員，Edwards 和她的團隊鼓勵學校和地區立即在 DIVERSITY in Ed 求職板 https://www.diversityined.com 上登記。歡迎新任教師和準備畢業並獲得證書的教師瀏覽工作空缺，同時報名參加成為這個歷史性努力的一部分，對增加教育勞動力的多元性帶來重大影響。

如欲了解 DIVERSITY in Ed 下次虛擬教師招聘會的更多資訊，或為學校或地區進行登記，請瀏覽 https://diversityined.careerfairexpo.com/。

聯絡人：

Trina Edwards

281-265-2473

[email protected]

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