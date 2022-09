ChuanQi IP presenta su juego "MIR2M: The Warrior" en un evento global de airdrop.

MIR2M: The Warrior se lanzó en el mercado internacional (con excepción de Corea y China ) el 1 de septiembre.

Para celebrar el lanzamiento global, se llevará a cabo un evento de airdrop entre los primeros cuatro millones de usuarios por orden de llegada.

Es un juego de roles que presenta el arte marcial oriental. Se está desarrollando utilizando la IP de The Legend of Mir 2.

SINGAPUR, 20 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- El lunes 1 de septiembre, ChuanQi IP, la filial de WEMADE (con excepción de Corea y China), presentó su primer juego en la serie MIR2M, "MIR2M: The Warrior".

El evento de airdrop para celebrar el lanzamiento de "MIR2M: The Warrior" está en marcha. El evento entregará, por orden de llegada, un total de 1.200 millones de CQB a las primeras cuatro millones de personas que participen. Además de esto, se están llevando a cabo varios eventos en los que se entregará un total de 100.000 CQB al primer millón de personas que cumpla con el requisito de hacer crecer sus personajes.

"MIR2M: The Warrior" es un juego de roles que presenta el arte marcial oriental, que se está desarrollando utilizando la IP de la obra representativa de WEMADE, The Legend of Mir 2. En este juego, los jugadores pueden disfrutar de una variedad de contenidos de PK (Battle of Sabuk, The War of the Territorial Occupation, etc.) y contenidos de clan (Clan Boss, Boss Raid, etc.).

Se agrega más diversión con un método de jugar y ganar (Play and Earn o P&E) que utiliza tokens CQB, que se puede producir con septaria. La septaria se puede obtener gratis durante el juego. El token CQB se aplicará a futuros juegos en la serie MIR2M.

Desarrollado conjuntamente por ChuanQi IP y Hunter Games "MIR2M: The Warrior", se incorporó a la plataforma de juegos de cadena de bloques "WEMIX PLAY" de WEMADE. Se puede reproducir tanto en las versiones para dispositivos móviles como en las de clientes PC.

Para obtener información detallada sobre MIR2M: The Warrior y el evento de airdrop, visite el sitio web oficial del juego www.mir2m.world.

FUENTE Wemade Co., Ltd

