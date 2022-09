CHUCK E. CHEESE ABRE PRIMEIRA UNIDADE NO SURINAME

A unidade do Suriname é o primeiro centro de diversão sub-franqueado da marca

DALLAS, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Chuck E. Cheese, a marca de restaurante de entretenimento familiar número um do mundo, abriu suas portas no Suriname, sua primeira unidade no mercado do país.

O centro de diversão, que começou a funcionar recentemente, representa a primeira unidade sub-franqueada em sua já robusta rede internacional de franquias.

Corte de fita da primeira unidade da Chuck E. Cheese no Suriname. (PRNewsfoto/CEC Entertainment, LLC)

"Estamos incrivelmente animados por termos trazido oficialmente a marca Chuck E. Cheese e as inevitáveis lembranças familiares que vêm com ela para o mercado do Suriname", disse David McKillips, presidente e CEO da CEC Entertainment. "Nosso Franqueado Master e operadora fizeram um trabalho fantástico na localização do conceito e na oferta de uma experiência diferenciada para nossos novos visitantes na região." Ele prosseguiu: "Devido à separação geográfica do mercado do Caribe, o contrato de Franquia Master oferece aos fortes parceiros de franquia atuais a autonomia para desenvolver mercados vizinhos, menores e culturalmente semelhantes."

"Estamos extremamente orgulhosos por sermos os primeiros Franqueados Master na rede da CEC Entertainment", disse Joanna Rostant, fundadora e diretora da Yay Entertainment Limited, proprietária de franquias em Trinidad e Tobago e Franqueada Master no Suriname e na Guiana. "Aprendemos a operar em Trinidad e Tobago há mais de oito anos com nossos vizinhos do Caribe, o que nos permite exportar mercadorias, serviços e experiência humana."

A Yay Entertainment Limited se uniu à Blue Falcon NV (Suriname) para operar esse conceito no mercado surinamês. Sasja Lie Pauw Sam, CEO e proprietário da Blue Falcon, e sua equipe estão muito animados para começar esse empreendimento no negócio de entretenimento e restaurantes. Com base em uma vasta experiência na gestão e operação de conceitos de lojas e franquias, ele dá as boas-vindas a esse novo desafio no mercado do Suriname. A Blue Falcon gerará empregos para cerca de 75 pessoas, todas contratadas localmente, e oferecerá oportunidades sustentáveis aos vendedores e fornecedores locais, com o apoio da franquia. "Vejo um enorme potencial para nosso mercado, pois essa combinação de entretenimento e alimentação e sua execução incomparável cairão bem, uma vez que há uma lacuna nas ofertas de alta qualidade para famílias e crianças."

A nova unidade é a primeira desse tipo, oferecendo mais de mil metros quadrados de entretenimento para famílias, incluindo uma pista de dança interativa, dois salões de festas particulares e sala para adolescentes e o primeiro jogo de realidade virtual (RV) da região. A expansão contínua da marca fora dos EUA faz parte de seu compromisso de chegar a 100 localidades globais até 2023. A Chuck E. Cheese continua buscando expansão por meio de grandes esforços de franquia master em todo o mundo e tem vários mercados disponíveis abertos para o desenvolvimento internacional na Ásia, América do Sul e Europa.

Para informações sobre a franquia ou para saber mais sobre como trazer a diversão da Chuck E. Cheese para crianças e famílias para mais mercados, acesse o novo site de franquia internacional (aqui). Ele é o núcleo central onde podem-se encontrar todas as últimas notícias e planos de crescimento interessantes.

Sobre a CEC Entertainment, Inc.

A CEC Entertainment é líder nacionalmente reconhecida em entretenimento familiar e gastronomia por meio das marcas Chuck E. Cheese, Peter Piper Pizza e da rede exclusiva para entrega Pasqually's Pizza & Wings. Como o local onde todos os anos se comemora um milhão de aniversários, o objetivo da Chuck E. Cheese é proporcionar memórias positivas e marcantes para as famílias por meio de entretenimento, gastronomia e diversão. Empenhada em promover um ambiente divertido e seguro, a Chuck E. Cheese ajuda a proteger as famílias por meio de programas líderes do setor, como o Kid Check®. Como sólida defensora das comunidades onde está presente, a Chuck E. Cheese doou mais de 19 milhões de dólares para escolas por meio de seus programas de arrecadação de fundos. A empresa e seus franqueados operam um sistema de cerca de 600 estabelecimentos da Chuck E. Cheese e 120 do Peter Piper Pizza, com unidades em 47 estados e 18 países e territórios no exterior. Para mais informações, acesse nosso site ou conecte-se conosco nas redes sociais.

