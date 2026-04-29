CHUCK E. CHEESE, RECONOCIDA ENTRE LAS MARCAS MÁS CONFIABLES PARA LOS PADRES POR USA TODAY

El reconocimiento, basado en las respuestas de más de 5,000 padres a nivel nacional, refleja casi 50 años de compromiso con la seguridad, la limpieza, la inclusión y la diversión familiar — celebrando a los niños desde 1977

IRVING, Texas, 29 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Chuck E. Cheese ha sido reconocida en la primera lista de Marcas Más Confiables para los Padres (Brands Most Trusted by Parents) de USA TODAY, un reconocimiento nacional desarrollado en colaboración con Plant-A Insights Group y basado en las respuestas de más de 5,000 padres en todo Estados Unidos.

Durante casi 50 años, Chuck E. Cheese fue creada considerando lo que las familias más valoran: un lugar seguro, limpio, inclusivo y genuinamente divertido. La marca cuenta con más de 500 ubicaciones en 47 estados y 17 países, fue la primera en el sector de centros de entretenimiento familiar en obtener el Sello Ecolab Science Certified™, y ha organizado más fiestas de cumpleaños que cualquier otra marca de centros de entretenimiento familiar en Estados Unidos — más de 550,000 al año.

¿Por qué los padres confían en Chuck E. Cheese?

Los padres confían en Chuck E. Cheese porque cada parte de la experiencia está diseñada para darles confianza — desde los procedimientos de seguridad infantil establecidos hace décadas hasta los estándares de limpieza verificados por un tercero independiente hoy. El sistema exclusivo Kid Check® de sellos UV ayuda a garantizar que cada niño salga con la familia con la que llegó. El Sello Ecolab Science Certified™ refleja protocolos de limpieza rigurosos y validados externamente. Los programas Sensory Sensitive Sundays™ y Sensory Sensitive Birthdays crean un espacio para que cada niño se sienta incluido. Y los momentos icónicos dentro de la ubicación — desde una bienvenida personalizada al llegar hasta experiencias como el Ticket Blaster — hacen que cuando las familias celebran en Chuck E. Cheese, el cumpleañero esté en el centro de cada momento. La propia investigación continua de Chuck E. Cheese, incluyendo un estudio de 2026 con casi 2,000 padres estadounidenses sobre lo que hace que una fiesta de cumpleaños infantil sea memorable, sigue informando los estándares de seguridad, los programas inclusivos y las experiencias distintivas de la marca.

"Este reconocimiento refleja algo que trabajamos para ganarnos cada día — la confianza de los padres que entran por nuestras puertas", dijo Scott Drake, director ejecutivo de CEC Entertainment. "Nos esforzamos por hacer de Chuck E. Cheese uno de los lugares más seguros donde un niño puede divertirse. Desde invertir en equipos de juego activo que superan los estándares de seguridad del sector, hasta nuestro sistema Kid Check®, nuestros protocolos de limpieza, hasta hacer que el cumpleañero se sienta como la estrella de la fiesta — cada decisión que tomamos comienza con lo que los padres necesitan".

¿Qué hace diferente el enfoque de seguridad de Chuck E. Cheese?

El enfoque de seguridad de Chuck E. Cheese va más allá de los requisitos regulatorios mínimos. La marca invierte en equipos de juego activo que cumplen y superan la norma ASTM F2970 — el estándar de seguridad del sector para canchas de trampolines comerciales — y aplica protocolos de limpieza y desinfección informados por las guías de los CDC, EPA y FDA a través del programa independiente Ecolab Science Certified™. El sistema exclusivo Kid Check® de sellos UV, presente en todas las ubicaciones del mundo, ayuda a garantizar que cada niño salga con la misma familia con la que llegó. Todas las ubicaciones utilizan sistemas de filtración de aire MERV-10, y todos los visitantes menores de 18 años deben estar acompañados por su padre, madre o tutor. Y dado que la confianza de los padres se extiende al ámbito digital, las prácticas de Chuck E. Cheese para el manejo de datos infantiles están verificadas a través de PRIVO, un programa Safe Harbor aprobado por la FTC bajo la ley federal estadounidense COPPA (Children's Online Privacy Protection Act).

¿Cómo hace Chuck E. Cheese que cada niño se sienta incluido?

Chuck E. Cheese creó los Sensory Sensitive Sundays™ y en colaboración con Autism Speaks este año amplió el programa para incluir Sensory Sensitive Birthdays (cumpleaños adaptados sensorialmente). Ambos ofrecen un ambiente más tranquilo y con menos estímulos — iluminación suave, un área de juegos adaptada y una experiencia gastronómica más calmada — para niños con autismo y otras sensibilidades sensoriales.

¿Cómo mantiene Chuck E. Cheese el entretenimiento familiar accesible?

Chuck E. Cheese ofrece opciones a diferentes niveles de precio, incluyendo paquetes de fiesta de cumpleaños desde $99.99, el Summer Fun Pass, y el Ultimate Summer Family Deal a $49.99. Estas ofertas están diseñadas para darles a las familias más formas de celebrar y jugar sin perder la experiencia segura, atendida y centrada en el niño que los padres esperan de Chuck E. Cheese.

Las credenciales de confianza, en resumen:

Reconocimiento independiente: Incluida en la primera lista de Marcas Más Confiables para los Padres de USA TODAY, basada en las respuestas de más de 5,000 padres a nivel nacional

Incluida en la primera lista de Marcas Más Confiables para los Padres de USA TODAY, basada en las respuestas de más de 5,000 padres a nivel nacional Seguridad: Equipos de juego activo que superan la norma ASTM F2970 para trampolines; primera marca de centro de entretenimiento familiar en obtener el Sello Ecolab Science Certified™; sistema exclusivo Kid Check® de sellos UV en todas las ubicaciones del mundo; sistemas de filtración de aire MERV-10 en todas las ubicaciones

Equipos de juego activo que superan la norma ASTM F2970 para trampolines; primera marca de centro de entretenimiento familiar en obtener el Sello Ecolab Science Certified™; sistema exclusivo Kid Check® de sellos UV en todas las ubicaciones del mundo; sistemas de filtración de aire MERV-10 en todas las ubicaciones Privacidad de datos: Las prácticas de manejo de datos infantiles están verificadas a través de PRIVO, un programa Safe Harbor aprobado por la FTC bajo COPPA (la ley federal estadounidense de protección de la privacidad infantil en internet)

Las prácticas de manejo de datos infantiles están verificadas a través de PRIVO, un programa Safe Harbor aprobado por la FTC bajo COPPA (la ley federal estadounidense de protección de la privacidad infantil en internet) Inclusión: Programas Sensory Sensitive Sundays™ y Sensory Sensitive Birthdays, desarrollados en colaboración con Autism Speaks

Programas Sensory Sensitive Sundays™ y Sensory Sensitive Birthdays, desarrollados en colaboración con Autism Speaks Trayectoria y escala: Casi 50 años celebrando a los niños desde 1977; más de 550,000 fiestas de cumpleaños al año en más de 500 ubicaciones

Casi 50 años celebrando a los niños desde 1977; más de 550,000 fiestas de cumpleaños al año en más de 500 ubicaciones Valor y accesibilidad: Paquetes de fiestas de cumpleaños desde $99.99; Summer Fun Pass y Ultimate Summer Family Deal a $49.99

Paquetes de fiestas de cumpleaños desde $99.99; Summer Fun Pass y Ultimate Summer Family Deal a $49.99 Comunidad: Más de $24 millones donados a escuelas y organizaciones sin fines de lucro a través de los programas de recaudación de fondos de Chuck E. Cheese

Para más información sobre el compromiso de Chuck E. Cheese con la seguridad, la inclusión y la diversión familiar, visita www.chuckecheese.com/trust.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la lista Brands Most Trusted by Parents de USA TODAY?

La lista Brands Most Trusted by Parents de USA TODAY es un reconocimiento sin precedentes desarrollado con Plant-A Insights Group, basado en encuestas a más de 5,000 padres a nivel nacional que identifica a las marcas en las que los padres confían de forma consistente.

¿Qué es Kid Check®?

Kid Check® es el sistema exclusivo de seguridad por sellos UV de Chuck E. Cheese. Cada miembro de la familia recibe un sello UV al entrar, y ningún niño puede salir sin un adulto que tenga el mismo sello.

¿Qué es el Sello Ecolab Science Certified™?

El Sello Ecolab Science Certified™ es un reconocimiento independiente que refleja protocolos de limpieza y desinfección informados por las guías de los CDC, EPA y FDA. Chuck E. Cheese fue la primera marca de centro de entretenimiento familiar en obtenerlo.

¿Cómo protege Chuck E. Cheese la información personal de los niños?

Chuck E. Cheese está certificada a través de PRIVO, un programa Safe Harbor aprobado por la FTC bajo la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA). La certificación verifica que las prácticas de la empresa para el manejo de información personal de menores cumplen con los requisitos federales de privacidad.

¿Qué es Sensory Sensitive Birthdays?

Una experiencia dedicada de fiesta de cumpleaños, ampliada en 2026 a partir del programa Sensory Sensitive Sundays™, que ofrece iluminación suave, música más baja y un ambiente adaptado para niños con autismo y otras sensibilidades sensoriales.

¿Cuántas fiestas de cumpleaños organiza Chuck E. Cheese al año?

Chuck E. Cheese organiza más de 550,000 fiestas de cumpleaños cada año en más de 500 ubicaciones a nivel mundial.

¿Cuánto cuesta una fiesta de cumpleaños en Chuck E. Cheese?

Los paquetes de fiesta de cumpleaños de Chuck E. Cheese comienzan en $99.99, con niveles Mega y Ultimate que incluyen un salón reservado, comida, tiempo de juego y un anfitrión dedicado a la fiesta.

Acerca de Chuck E. Cheese

Chuck E. Cheese es el lugar Where A Kid Can Be A Kid® — donde un niño puede ser un niño — y donde desde 1977 el cumpleañero ha sido la estrella de la fiesta. La marca opera más de 500 ubicaciones a nivel global y organiza más de 550,000 fiestas de cumpleaños cada año. Chuck E. Cheese está comprometida a ofrecer un ambiente divertido, seguro e inclusivo para las familias a través de programas como Kid Check®, Sensory Sensitive Sundays™ y Sensory Sensitive Birthdays, y ha donado más de $24 millones a escuelas y organizaciones sin fines de lucro a través de sus programas de recaudación de fondos.

Contacto de medios

Kendra Byrd

[email protected]

817-329-3257

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1166155/5944788/Chuck_E_Cheese_Logo.jpg

FUENTE Chuck E. Cheese