Chypre défie Ibiza avec son nouveau festival BEON1X

LARNACA, Chypre, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Avec ses 30 000 participants, le BEON1X Open Mind Music Festival devrait devenir le plus grand festival de musique électronique organisé sur une île et l'un des plus grands événements de cet automne en Europe. Ce festival sera la première étape, ainsi que l'événement d'ouverture, d'un projet socioculturel international unique établi à Chypre, qui est appelé à devenir l'un des plus grands pôles artistiques du monde.

Le retour des festivals et des événements en direct se concrétise avec le lancement du BEON1X Open Mind Music Festival, un tout nouveau festival de musique électronique, qui se tiendra à Larnaca, à Chypre, du 23 au 25 septembre et du 30 septembre au 2 octobre. Le festival est fier de sa programmation de classe mondiale, qui comprend plus de 40 artistes renommés, notamment Carl Cox, Boris Brejcha, Jamie Jones, Luciano, Paul Kalkbrenner live, Satori live, Sasha & John Digweed, Sven Väth, Deborah De Luca, Chelina Manuhutu, Fatima Hajji, Guy J et bien d'autres. Les organisateurs promettent plus de 20 000 m2 de piste de danse et de scènes, situés en bord de mer à CTO beach, à Pyla, à 11 km de Larnaca. La ville de Larnaca elle-même possède une grande richesse historique et culturelle.

L'équipe à l'origine de l'Open Mind Music Festival prévoit de développer ce projet et d'en faire le point de départ d'un pôle artistique BEON1X de grande envergure, imaginé comme un projet socioculturel international unique, organisé par des représentants des communautés internationales des affaires et de l'informatique qui se sont installés à Chypre.

L'équipe de BEON1X a indiqué qu'il s'agirait de son premier festival à Chypre, qui devrait être révolutionnaire. C'est le genre d'événement dont on se souvient longtemps et que l'on attend avec impatience chaque année. Chaque participant ressentira l'harmonie de la nature et de la musique au plus profond de son être. Mais il s'agit bien plus que d'un simple festival : c'est le premier élément d'un pôle artistique international unique, inauguré avec cet événement. Ne manquez pas l'occasion de prendre part à un nouveau chapitre culturel de l'histoire.

La réalisation du projet BEON1X s'étalera sur trois ans, de 2022 à 2025. Pendant cette période, le pôle artistique deviendra l'un des plus grands centres socioculturels du monde.

