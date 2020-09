Chytrý náramek Amazfit Band 5 s funkcí měření nasycení krve kyslíkem, 15denní výdrží baterie na jedno nabití [1], s cenovkou 44,99 dolaru [2] míří do prodeje 21. září; brzy i se zabudovanou virtuální asistentkou Amazon Alexa [3]

Může být náramek ještě chytřejší? Podívejte se na tento všestranný náramek s pokročilými funkcemi pro správu zdravotních dat a integrovaným modulem Alexy.

ŠEN-ČEN, Čína, 21. září 2020 /PRNewswire/ -- Huami hlásí další přírůstek do excelentní produktové řady nositelné elektroniky Amazfit, a to chytrý náramek Amazfit Band 5. Amazfit Band 5 sdílí většinu funkcí s klasickými sportovními náramky, zároveň však nabízí komplexní asistenční funkce pro správu zdravotních dat. Náramek rovněž čeká implementace modulu Alexa, čímž se stane ještě chytřejším než doposud. Náramek má pomoci zákazníkům ve věku (nejenom) od 18 do 50 let zůstat v kondici v dnešním světě plném výzev. Míří zejména na sportovně založené jedince se zájmem o své zdraví a nižším rozpočtem.