慈善家 Kwanza Jones 與 José E. Feliciano 出席 NAIC Alts 論壇，闡述以公平及賦權理念重塑傳承價值

Jones 與 Feliciano 在同 NAIC 主席 Robert L. Greene 的座談會上強調，傳承不僅止於財務報酬，更根植於策略、韌性與資源管道。

洛杉磯 2025年10 月7日 /美通社/ -- 在全國投資公司協會 (NAIC) 的「擴大另類投資影響力論壇」上，重量級投資人暨慈善家 Kwanza Jones 與 José E. Feliciano 重新定義了建立傳承的意涵。在與 NAIC 總裁兼執行長 Robert L. Greene 的座談會中，這對搭檔將對話焦點從財務報酬轉移到建立長期的資源管道、機會與影響力體系。

Jones 與 Feliciano 於 10 月 2 日的「卓越領導力獎」午宴上致詞時強調，真正的傳承奠基於目標導向的領導，以及可持續的變革。Feliciano 表示：「獲得經濟資本的機會是一項基本人權，對於一個由移民建立的國家尤為關鍵」，他強調，系統性的包容比一次性的善舉更加重要。

Robert Greene、Kwanza Jones 與 José E. Feliciano 於2025年 NAIC 擴大另類投資影響力論壇

「若無耐心，則無所成。若無恆心，亦無所就。；而若無逆境，更無所謂成功」，Jones 補充道，並引導與會者體驗一場靜心練習，藉此強調堅實基礎的重要性。Jones 解釋稱，這種以人為本的理念至關重要，原因在於所有投資的背後，都代表著「擁有思想、情感、個人史與生命故事的個體」。

Jones 與 Feliciano 共同談到如何運用他們的影響力從內部重塑體制，並援引其於普林斯頓大學冠名的校舍，作為歸屬感及代表性的具體象徵。他們也分享了在職涯早期，便訂立了一個以「影響力」而非「收入」為核心的「人生計畫」。「倘若僅著眼於金錢，便會錯失許多機會」，Jones 表示，「我們的初衷，始終在於創造影響力」。

Greene 對他們作為領導者與慈善家的影響力表示肯定。「我無法言喻我有多麼感謝你們的典範、多麼感謝你們的領導，以及本協會及所有成員多麼珍惜你們的友誼。」

透過「Kwanza Jones & José E. Feliciano 倡議」，這對夫妻已承諾投入超過 2 億美元，用於推動教育、創業、公平與賦權。他們在 NAIC 論壇所傳達的訊息，為所有領導者與投資人揭示了一項核心洞見：持久的價值並非取決於資本的累積，而是取決於資源的普及、面對挑戰的韌性，以及為後人所創造的機遇。

關於 Kwanza Jones 與 José E. Feliciano

Kwanza Jones 與 José E. Feliciano 既是生活伴侶，也是事業夥伴。他們於 2014 年創立了「 Kwanza Jones & José E. Feliciano 倡議」，一個致力於透過策略性投資與轉型性慈善事業來創造深遠影響的私人家族辦公室。在「目標導向」的承諾下，他們投資並與非營利及營利組織合作，主要聚焦於四大支柱：教育、創業、公平與賦權。他們相信，獲得資本的機會能驅動共融的發展，因此 Jones 與 Feliciano 個人已為這些努力投入了超過 2 億美元。

Kwanza Jones 是一位九度登上告示牌排行榜的藝人、投資者暨演說家，其領導角色橫跨多個非營利組織與企業董事會，包括 Apollo Theater、Susan G. Komen、UCLA Ronald Reagan Medical Center，以及 Bennett College。無論在公開或私人場合，她總能為每個舞台帶來活力與創造力。

José E. Feliciano 是 Clearlake Capital 的共同創辦人兼管理合夥人。他擔任 Cedars-Sinai Medical Center、Stanford Board of Trustees、Smithsonian National Museum of the American Latino、J. Paul Getty Trust 以及負責2028年洛杉磯奧運與帕運的 LA28 組織的董事，反映了他對教育與文化發展的投入。

