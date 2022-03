Ciclobenzaprina: opinião positiva da EMA no procedimento de consulta científica rápida como um possível tratamento contra a Covid-19

MILÃO, 23 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A M-Squared Consulting, uma empresa de consultoria para empresas da área de ciências da vida na gestão de contratos farmacêuticos, recebeu um primeiro sinal positivo da Força-tarefa da Pandemia da EMA no procedimento de consulta científica rápida (Rapid Scientific Advice)1 para possíveis tratamentos contra a Covid-19 no projeto de reposicionamento da ciclobenzaprina, um medicamento usado no tratamento de doenças musculoesqueléticas agudas.