Cidade do Panamá inaugura ramal que liga metrô ao aeroporto internacional

Obra foi executada pela brasileira OEC – Engenharia e Construção e torna a capital panamenha uma das únicas da América Latina com esta facilidade

SÃO PAULO, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Cidade do Panamá inaugurou recentemente o ramal que conecta o centro da capital ao seu principal Aeroporto Internacional, posicionando-a como uma das poucas a contarem com esta facilidade na América Latina, juntamente com a capital mexicana. A obra ficou a cargo da brasileira OEC – Engenharia e Construção, que também foi responsável pela construção de um segundo terminal neste Aeroporto, considerado o Hub das Américas.

A nova extensão do Metrô ao Aeroporto tem capacidade para atender até 100 mil habitantes e turistas que precisem se deslocar até o centro da capital. A obra é resultado de um investimento de 53 milhões de dólares e gerou 890 empregos durante sua execução.

"Nos orgulha atestar que este foi um projeto executado com mão de obra 98% panamenha, uma equipe formada por profissionais comprometidos, que venceu todos os desafios enfrentados e superou expectativas", avalia Tito Serra, Diretor de Contrato da OEC no Panamá.

A nova linha de metrô iniciou suas operações em 15 de março, justamente no dia em que a OEC completou 17 anos de operação no Panamá. Nesse período, a empresa gerou mais de 40 mil empregos durante a construção e entrega de 22 empreendimentos, entre eles as Linhas 1 e 2 do Metrô, o projeto de Renovação Urbana Colón e a icônica Cinta Costera, que se tornou um dos principais pontos de encontro dos panamenhos para atividades recreativas ao ar livre. Por sua vez, seu viaduto marítimo permite observar o contraste de seus arranha-céus e seu centro histórico, um verdadeiro atrativo turístico diferenciado.

Linha 2 do Metrô e Renovação de Colón

A Linha 2 do Metrô, com 21 km de extensão e 16 estações elevadas, foi premiada pela revista americana Engineering News-Record (ENR) como Melhor Projeto Global na categoria Trens. O desenvolvimento dessa obra gerou seis mil empregos e beneficia meio milhão de habitantes do setor leste do país.

Por outro lado, o projeto habitacional Renovação Urbana de Colón também recebeu o prêmio de Melhor Projeto Global na categoria Renovação/Restauro nos prêmios ENR. Sua execução gerou 3.500 empregos e mudou a vida de mais de 25 mil pessoas, com moradia digna.

Aeroporto Internacional

O reconhecimento da Cidade do Panamá como um dos principais pontos logísticos das Américas se confunde com a história da OEC no país. Ainda em março, pelo segundo ano consecutivo, o Aeroporto Internacional de Tocumen foi escolhido como o melhor da América Central e Caribe, em premiação promovida pela empresa britânica de consultoria Skytrax. O World Airport Awards avaliou mais de 550 aeródromos em todo o mundo considerando 39 quesitos, como acesso, transporte público, conforto, limpeza e segurança.

A maior parte das estruturas que consagraram Tocumen estão localizadas no moderno Terminal 2, construído pela OEC, e que em 2019 foi vencedor do prêmio de Melhor Projeto Global na categoria Aeroportos/Portos pela ENR. O terminal, que recebe 25 milhões de passageiros por ano, possui 116 mil metros quadrados e é composto por quatro níveis. No desembarque, conta com 60 pontos de migração, áreas comerciais, salas técnicas e administração, e um sistema avançado de manuseio de bagagens capaz de processar 6.500 malas por hora.

Já na área de embarque e mezaninos há 86 postos de check-in, quiosques de cobrança automática, áreas vip, área de alimentação, áreas comerciais e áreas de circulação com seus respectivos 20 pontos de embarque capazes de abrigar aeronaves de código C e código E, como o Boeing 777.

A expansão do aeroporto gerou cerca de 5.500 postos de trabalho diretos e indiretos, dos quais 98% em mão de obra local, contribuindo para a criação de mais empregos no país e a melhoria contínua do setor de serviços comercial e turístico oferecendo um aeroporto de classe mundial para os panamenhos e visitantes de todo o mundo.

Sobre a OEC

Ao longo de sua história de 78 anos, a OEC - Engenharia e Construção foi responsável pela execução de mais de 2.900 obras de grande porte em mais de 30 países ao redor do mundo, a exemplo de usinas hidrelétricas, térmicas e nucleares, pontes, viadutos, túneis, linhas de metrô e trens urbanos, aeroportos, portos, ferrovias, refinarias, obras industriais e de mineração. Em 2021, a OEC recebeu pelo décimo ano consecutivo o Global Best Projects, prêmio concedido pela revista norte-americana Engineering News-Record (ENR), distinção considerada pelo mercado como o Oscar da engenharia mundial. Por sua atuação orientada à Sustentabilidade, desde 2014 a OEC vem recebendo o Selo Ouro do programa GHG Protocol, que reúne os inventários de emissões de gases de efeito estufa. Atualmente emprega mais de 18 mil trabalhadores de diferentes nacionalidades em mais de vinte obras espalhadas por países das Américas e da África.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2054592/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2054593/2.jpg

FONTE OEC

SOURCE OEC