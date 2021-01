Cidades Inteligentes são o tema do 1º Huawei Open Class em 2021

SÃO PAULO, 13 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Há 23 anos, a Huawei contribui para a transformação digital de organizações, entidades governamentais e de cidades brasileiras. Na primeira edição de 2021, a série Huawei Open Class aborda o programa de Cidades Inteligentes (Smart Cities) para que gestores públicos enfrentem os desafios de demandas cada vez mais complexas como a gestão de trânsito, a segurança, a poluição, a energia, a educação e os serviços públicos. No dia 14 de janeiro (quinta-feira), às 18h30, serão apresentadas as soluções e a plataforma de serviços para cidades inteligentes, além de cases de sucesso, como o de Aparecida de Goiânia, em Goiás. O evento é online e transmitido gratuitamente pelo canal da Huawei Brasil no YouTube.

Com vasta experiência no mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e atuação especial nas áreas de Software, Consultoria e Hardware, Ricardo Mansano, executivo da Huawei para Soluções de Governo, irá compartilhar sua expertise em Cidades Inteligentes, abrangendo aspectos de segurança pública, mobilidade urbana, saúde e educação.

"Cidades em todo o mundo têm sido pressionadas em escala crescente por desafios globais como a emissão de CO2, demanda por energia, escassez de água e alimentos, gestão da educação e saúde, e segurança pública. São temas críticos para o bem estar do cidadão e que definem o futuro saudável e promissor de determinada região. A solução de Smart City é o uso sistematizado e integrado de TICs para melhorar a qualidade de vida do cidadão e de administração da cidade pelos representantes governamentais", explicou Mansano, que vai ministrar o curso e destaca que a plataforma de soluções para Cidades Inteligentes também representa uma ampla gama de oportunidades para estudantes e profissionais com o desenvolvimento de aplicações e serviços.

Serviço

Evento: Open Class da Huawei – Smart Cities

Data: Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Horário: 18h30 às 20h (horário de Brasília)

Link: https://www.youtube.com/user/huaweibrasil/

Sobre a Huawei

A Huawei é líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo de acordo com a Forbes. A companhia tem a visão de enriquecer a vida das pessoas por meio da comunicação e é dedicada à inovação centrada no cliente. Com sólidas parcerias com a indústria local, a Huawei está comprometida com a criação de valor para operadoras de telecomunicações, empresas e consumidores, oferecendo produtos e soluções de alta qualidade e inovação em mais de 170 países e territórios. Com mais de 190 mil funcionários em todo o mundo, a empresa atende mais de um terço da população mundial. Há 22 anos no Brasil, a Huawei é líder no mercado nacional de banda larga fixa e móvel por meio das parcerias estabelecidas com as principais operadoras de telecomunicações e possui escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Recife, além de um centro de distribuição em Sorocaba (SP) e um Centro de Treinamento em São Paulo.

