CIERTOS FONDOS CERRADOS DE PUERTO RICO ANUNCIAN UNA REVISIÓN ESTRATÉGICA DE LA ESTRUCTURA DEL FONDO

Fondo de Bonos para Residentes de Puerto Rico I Fondo de Bonos de Cartera de Alto Grado Libre de Impuestos para Residentes de Puerto Rico, Inc. Fondo Libre de Impuestos para Residentes de Puerto Rico II, Inc. Fondo de Bonos de Cartera de Alto Grado Libre de Impuestos II para Residentes de Puerto Rico, Inc. Fondo Libre de Impuestos para Residentes de Puerto Rico III, Inc. Fondo de Vencimiento Objetivo de Cartera de Alto Grado Libre de Impuestos para Residentes de Puerto Rico, Inc. Fondo Libre de Impuestos para Residentes de Puerto Rico V, Inc. Fondo de Renta Fija Libre de Impuestos para Residentes de Puerto Rico, Inc.

Fondo de Renta Fija Libre de Impuestos III para Residentes de Puerto Rico, Inc.

Fondo de Renta Fija Libre de Impuestos V para Residentes de Puerto Rico, Inc.

Fondo de Renta Fija Libre de Impuestos VI para Residentes de Puerto Rico, Inc.

GNMA y Fondo de Vencimiento Objetivo del Gobierno de los Estados Unidos para Residentes de Puerto Rico, Inc.

US Mortgage-Backed & Income Fund for Puerto Rico Residents, Inc.

Fondo Libre de Impuestos II para Residentes de Puerto Rico, Inc.

Fondo de Vencimiento Objetivo Libre de Impuestos para Residentes de Puerto Rico, Inc.

SAN JUAN, Puerto Rico, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los fondos enumerados anteriormente (cada uno, un "Fondo" y juntos, los "Fondos"), cada uno un fondo cerrado no cotizado de Puerto Rico registrado bajo la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, según enmendada, anunciaron hoy que, en relación con las revisiones en curso de opciones para proporcionar una mejor liquidez, valor y eficiencias operativas para los accionistas del Fondo, se ha tomado la determinación de buscar una alternativa a la estructura de fondos cerrados existente. En consecuencia, la Junta Directiva de cada Fondo está llevando a cabo una evaluación exhaustiva de una fusión con un fondo abierto. A diferencia de un fondo cerrado, un fondo abierto generalmente permite a los accionistas canjear (o vender al fondo) sus acciones al valor neto de los activos del fondo por acción a diario. Esto proporciona un camino directo a la liquidez para el accionista vendedor que actualmente no está disponible en la estructura de fondos cerrados de los Fondos.

Cada Fondo actualmente cree que la fusión con un fondo abierto puede presentar la opción más favorable para los accionistas del Fondo. La implementación de dicha fusión estaría sujeta a un análisis final por parte de un Consejo, incluso con respecto a la composición y liquidez de su cartera del Fondo, los requisitos reglamentarios, las implicaciones fiscales, las aprobaciones reglamentarias requeridas y la viabilidad a largo plazo del fondo abierto sobreviviente después de la fusión. Dicha fusión también requeriría la aprobación de los accionistas del Fondo.

Después de la aprobación de la Junta de cualquier fusión, los próximos pasos incluirían la presentación por parte del fondo abierto sobreviviente de una declaración de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ("SEC") que describiría la fusión propuesta. La declaración de registro incluiría una declaración de poder para que los respectivos accionistas del Fondo cerrado voten sobre la fusión y también constituiría un documento de oferta de las acciones que emitirá el fondo abierto sobreviviente a los accionistas del Fondo cerrado si se aprueba la fusión. Una vez que la declaración de registro sea efectiva ante la SEC, cada Fondo participante convocará una junta de accionistas y enviará la declaración de representación/prospecto a sus accionistas. También se pueden presentar otros documentos relevantes ante la SEC. Los inversores podrán obtener copias gratuitas de estos documentos.

Si un Fondo no puede obtener la aprobación requerida de los accionistas para una fusión, su respectivo Consejo tiene la intención de examinar otras alternativas estratégicas en un esfuerzo por proporcionar una mayor liquidez a los accionistas al valor neto de los activos o lo más cerca posible de este.

Los Fondos se mantienen firmes en su compromiso de buscar maximizar el valor y la liquidez de los accionistas. La información sobre cualquier fusión propuesta o determinaciones relacionadas se comunicará según corresponda.

Para obtener más información, comuníquese con: número de teléfono de Patricia Duque (787) 522-6776.

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Las declaraciones hechas en este comunicado que miran hacia el futuro en el tiempo implican riesgos e incertidumbres. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, el efecto adverso de una disminución en los mercados de valores o una disminución en el rendimiento de un Fondo, una recesión general en la economía, la competencia de otras compañías de inversión cerradas, cambios en la política o regulación gubernamental, incapacidad del asesor de inversiones de un Fondo para atraer o retener empleados clave, incapacidad de un Fondo para implementar su estrategia de inversión, incapacidad de un Fondo para gestionar una rápida expansión y costos imprevistos y otros efectos relacionados con procedimientos legales o investigaciones de organizaciones gubernamentales y autorreguladoras.

En relación con las posibles fusiones de fondos descritas en este documento, un fondo abierto sobreviviente presentaría una declaración de registro en el Formulario N-14 que incluiría una declaración de poder para el (los) fondo(s) cerrado (s) objetivo y constituiría un prospecto del fondo sobreviviente. También se pueden presentar otros documentos relevantes ante la SEC en relación con una fusión. No se realizará ninguna oferta de valores, excepto por medio de un folleto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. Cualquier declaración de representación conjunta definitiva/prospecto (si y cuando esté disponible) se distribuirá a los accionistas de un fondo cerrado de Target. Se insta a los inversores a que lean atentamente y en su totalidad la declaración de registro, la declaración/folleto de representación conjunta y otros documentos presentados ante la SEC, siempre y cuando estén disponibles, ya que contendrán información importante sobre las posibles fusiones. Los inversores podrán obtener copias de estos documentos (siempre y cuando estén disponibles), de forma gratuita, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Esta declaración no pretende ni constituirá una oferta de compra y venta ni una solicitud de oferta de compra y venta de valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni se realizará mediante la venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.

FUENTE Certain Puerto Rico Funds