Cigna avanza en su compromiso de ayudar a contener la epidemia nacional de opioides

El objetivo principal de Cigna es prevenir los riesgos del mal uso de opioides, incluso antes de que se emita una receta. La nueva campaña presenta el concepto de un "plan de manejo del dolor", orientado a fomentar el trabajo en equipo entre pacientes y médicos para lograr una mejor comprensión de los tratamientos disponibles ─incluidas las opciones de terapias de la conducta, los distintos productos farmacéuticos y los diversos tratamientos médicos─, ofrecer pautas para el uso seguro y adecuado de los opioides, y fijar objetivos para el alivio del dolor.

Se estima que 2,5 millones de personas padecen trastornos de abuso de sustancias relacionados con el consumo de analgésicos opioides recetados en los Estados Unidos1. Además, una en cada cinco personas corren más riesgo de usar opioides a largo plazo si se les receta su uso para apenas 10 días2. Según un estudio propietario de Cigna, si bien el 80 por ciento de las personas encuestadas acuerdan que "cualquier persona puede desarrollar una dependencia de los opioides, inclusive alguien como yo", la mayoría no sabe o no piensa que "no sea seguro consumir opioides durante más de una semana sin aumentar el riesgo de generar adicción"3. Para fomentar un diálogo informado entre médicos y pacientes, las personas pueden enviar el mensaje de texto "Ayuda con el dolor" al 25792 para recibir una lista de preguntas que pueden formularle a su médico, junto con un enlace a otros recursos útiles. Cigna también ha desarrollado una herramienta que permite a las personas determinar si el medicamento recetado es o no un opioide al ingresar el nombre del medicamento en la página web de Ayuda con el dolor.

"Tanto el dolor agudo como el crónico pueden ser debilitantes, y entendemos los desafíos reales a los que se enfrentan las personas en su lucha contra el dolor", manifestó Douglas Nemecek, M.D., director médico del área de Salud Conductual en Cigna. "Queremos ayudar a las personas a comprender mejor el dolor, sus manifestaciones y, en última instancia, la forma de manejarlo de manera segura y efectiva, de inmediato y a largo plazo. El mejor punto de inicio es mantener una conversación informada con el médico y diseñar juntos un plan de manejo del dolor altamente personalizado".

Para ejercer un efecto significativo en la población estadounidense, Cigna se ha asociado con un grupo de generadores de influencia, que incluye a atletas conocidos, chefs y blogueros. Entre ellos, podemos mencionar a la reconocida chef residente en Miami Michelle Bernstein, jugador de fútbol americano de Kansas City Chiefs, Travis Kelce, el famoso y galardonado chef Rocco DiSpirito, autor del libro Rocco's Healthy + Delicious, y la bloguera Rachel Moore, creadora de Pinteresting Plans, entre otros. Cada uno compartirá sus motivos para alinearse con esta campaña, con el objetivo de crear conciencia sobre la adicción a los opioides y presentar soluciones de prevención simples.

"En Cigna, nos centramos en promover los cuidados preventivos y mantener la salud de las personas", dijo Stephen Cassell, vicepresidente de Branding Global en Cigna. "Por eso es importante ayudar a las personas a tomar el control de su salud al brindarles la información necesaria sobre manejo del dolor y al alentarlos a conversar con su médico para crear un plan de manejo del dolor adecuado para cada caso. Hemos diseñado un proceso fácil y simple. Cuando las personas nos envían un mensaje, respondemos con las preguntas clave que deben hacerle a su médico al conversar sobre el manejo del dolor".

Esta campaña se suma al anuncio reciente de Cigna, donde la empresa declaró que gracias a la asociación con más de 1,1 millones de médicos clínicos que emiten recetas, la empresa ha logrado reducir un 25% el consumo de opioides entre sus clientes, una meta que se alcanzó un año antes de lo esperado.

La nueva página web con recursos para el manejo del dolor de Cigna brinda a las personas, médicos y empleadores diferentes herramientas para prevenir el mal uso de opioides a través de la educación. La página web equipará mejor a las personas para mantener conversaciones informadas con sus médicos acerca del dolor crónico y agudo, y los riesgos y beneficios asociados con las recetas de opioides.

Visita cigna.com/helpwithpain para aprender por qué necesitas diseñar un plan de manejo del dolor con tu médico y determinar si el medicamento que te ha recetado es un opioide. Visita https://www.cigna.com/about-us/healthcare-leadership/away-from-blame para obtener información adicional sobre los esfuerzos de Cigna para combatir la epidemia de opioides.

