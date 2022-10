Cigna ofrece planes de mercado integrales y asequibles en Texas

Los residentes de 11 condados de Texas tendrán opciones de planes de salud de Cigna en el mercado individual para el período de inscripción abierta de 2023

Las características del plan incluyen atención primaria virtual a través de MDLIVE, opciones de beneficios por $0 y medicamentos con prescripción asequibles

El Health Improvement Tour de Cigna visitará el zoológico de Dallas el sábado 29 de octubre y el martes 1 de noviembre con el fin de ofrecerles a los miembros de la comunidad exámenes biométricos gratuitos y servicios de capacitación en salud mientras se da inicio al período de inscripción abierta

BLOOMFIELD, Connecticut, 18 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los planes de salud de Cigna (NYSE: CI) estarán disponibles en el mercado individual para residentes de Texas en 11 condados, lo que brindará a más personas y comunidades acceso a una cobertura de atención médica asequible, previsible y sencilla en 2023. Durante el período de inscripción abierta, que comienza el 1 de noviembre, los residentes de los condados de Crosby, Lubbock, Johnson, Tarrant, Collin, Dallas, Ellis, Hunt, Rockwall, El Paso y Kaufman pueden adquirir seguros de salud de Cigna.

"Los residentes de Texas que compran seguros de salud en el mercado individual merecen más opciones cuando se trata de seleccionar el plan de atención médica que sea mejor para ellos y sus familias, y nuestros planes ofrecen algunas de las opciones más asequibles disponibles", señaló Lisa Lough, presidenta del negocio de Planes Individuales y Familiares de Cigna. "Los planes de Cigna están diseñados para llegar a los clientes dondequiera que se encuentren en su proceso de atención médica al ofrecerles la atención y cobertura para sus necesidades únicas, ya sea atención primaria virtual, deducibles de $0 o costos de insulina por un máximo de $25 por mes".

Características clave para los clientes de Cigna en Texas

Acceso 24/7 a atención primaria virtual: los miembros tendrán acceso a la red de médicos de atención primaria de MDLIVE para visitas de rutina a través de video en cualquier momento. Además, la red de MDLIVE incluye acceso a dermatología y salud del comportamiento virtuales. Los miembros de ciertos planes también se benefician del acceso a atención de urgencias y cuidados agudos virtuales por $0 y evaluaciones de bienestar virtuales por $0 a través de MDLIVE.*

Los planes de Cigna para 2023 también incluirán herramientas digitales, incluido el sitio web y la aplicación móvil myCigna®, que ofrecen apoyo integral y personalizado para ayudarles a los miembros a ahorrar dinero, identificar proveedores y centros de atención de alta calidad y acceder a su tarjeta de identificación de forma digital.

El Cigna Health Improvement Tour ofrecerá exámenes de salud gratuitos

Otra manera en que Cigna apoyará la salud y el bienestar de los residentes del norte de Texas es través de una colaboración con el zoológico de Dallas. El sábado 29 de octubre, de 9 a. m. a 4 p. m., y el martes 1 de noviembre, de 9 a. m. a 4 p. m., el Health Improvement Tour de Cigna visitará el zoológico de Dallas con el fin de ofrecerles a las familias de la zona exámenes biométricos gratuitos en los que se medirán la presión arterial, el colesterol, el nivel de azúcar en la sangre y el índice de masa corporal. En el lugar estarán los capacitadores en salud para ayudar a las personas a comprender sus valores básicos y explicarles cómo tomar medidas adicionales para mejorar su bienestar general. Los exámenes son gratuitos y no se requiere un seguro.

Cigna también es el patrocinador principal de Tiger Tuesdays en el zoológico de Dallas durante lo que resta de 2022. Los primeros martes de noviembre y diciembre, el precio de la entrada al zoológico para los visitantes es solo $8.

El período de inscripción abierta comienza el 1 de noviembre

Las personas y familias interesadas en inscribirse en un plan de salud en el mercado individual pueden hacerlo durante el período de inscripción abierta de 2023, que se extiende desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 15 de enero de 2023. Los planes de salud adquiridos durante el período de inscripción y antes del 15 de diciembre de 2022 serán efectivos a partir del 1 de enero de 2023. Por su parte, los planes adquiridos entre el 16 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023 serán efectivos a partir del 1 de febrero de 2023.

* Los planes de Cigna en Texas ofrecen acceso a la atención virtual exclusiva a través del proveedor nacional de telesalud MDLIVE, que se encuentra en myCigna. Los proveedores son los únicos responsables de cualquier tratamiento que se proporcione a sus pacientes. Es posible que el chat en video no esté disponible en todas las áreas o con todos los proveedores. Este servicio es aparte de la red de un plan de salud y es posible que no esté disponible en todas las zonas. El beneficio de atención virtual por $0 para atención médica aguda menor no está disponible en todos los planes. Las cuentas de ahorro de salud y la atención médica aguda no menor pueden requerir un copago, coseguro o deducible. Una atención virtual no garantiza que se escriba una receta. Consulte los documentos del plan para conocer la descripción completa de los servicios y los costos de la atención virtual, incluidos otros beneficios de telesalud/telemedicina.

** Descuentos disponibles con el programa Cigna Patient Assurance. $25 es el costo máximo a pagar por un suministro de 30 días de insulina cubierta elegible.

*** El programa Cigna Take Control Rewards está disponible en todos los estados para todos los suscriptores principales que sean titulares activos de pólizas médicas de planes individuales y familiares de Cigna y sean mayores de 18 años. Todas las recompensas pueden considerarse ingresos gravables. Comunícate con tu asesor fiscal personal para obtener más información. La participación en el programa, junto con el canje de recompensas, depende de que las primas que califiquen estén vigentes y estén completamente pagadas.

