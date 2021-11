CIIE 2021 : Créer de nouvelles opportunités pour la reprise après le COVID

Avec un éventail plus large d'industries, la quatrième CIIE a attiré 3 000 exposants hors ligne de 127 pays et régions pour participer à l'exposition commerciale. Trois organisations internationales et 58 pays issus de cinq continents, notamment ceux qui participent à l'initiative « la Ceinture et la Route », participent à l'exposition nationale en ligne.

L'exposition commerciale comprend les domaines d'exposition suivants : produits alimentaires et agricoles, automobile, industrie intelligente et technologie de l'information, biens de consommation, équipement médical et produits de santé, et commerce des services. Treize sous-sections thématiques ont également été mises en place pour présenter les derniers produits et innovations liés aux énergies à faible émission de carbone et à la protection de l'environnement.

La surface totale d'exposition de la CIIE de cette année a été portée à 366 000 mètres carrés. Plus de 80 % des entreprises figurant dans le classement Fortune Global 500 et des entreprises de premier plan de la CIIE de l'année dernière sont de retour pour cette nouvelle édition et présenteront des produits qui font leurs débuts mondiaux ou régionaux. Ces entreprises comprennent les trois premières maisons de vente aux enchères du monde, les trois premiers groupes de mode et de produits de consommation de luxe, les quatre premiers négociants en céréales, les dix premiers groupes automobiles et les dix premières entreprises de matériel médical.

D'autres entreprises des pays situés le long de « la Ceinture et la Route », des pays d'Europe centrale et orientale et des pays en développement se sont également inscrites à l'exposition. Le nombre de petites et moyennes entreprises étrangères participant à la CIIE en tant que groupes n'a cessé d'augmenter.

Cette année marque le 20e anniversaire de l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Pour célébrer cette occasion, le Forum économique international de Hongqiao, qui fait partie intégrante de la CIIE, organisera un forum de haut niveau sur le thème « Bénéfice mutuel et solution gagnant-gagnant pour un avenir partagé » afin de présenter les réalisations de la Chine au cours de ses 20 années d'ouverture et sa confiance dans la réalisation de son objectif d'ouverture de plus haut niveau dans la nouvelle ère. Le forum publiera également le « World Opening Index », qui évalue le degré d'ouverture de 129 économies mondiales depuis 2008.

À ce moment critique de la lutte mondiale contre le COVID-19 et de la reprise économique mondiale, une CIIE réussie démontrerait la détermination de la Chine à promouvoir un développement économique mondial durable, la mondialisation et à construire un nouveau paradigme de développement pour son économie et sa société.

