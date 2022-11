CIIE 2022 : XCMG signe les lettres d'intentions d'achat avec Kawasaki, Linde Hydraulics, Danfoss et Daimler AG, pour un montant total de 60 millions de dollars US

L'achat d'équipements et de composants renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement de XCMG, favorisant une transformation numérique hautement coordonnée

SHANGHAI, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE:000425) a confirmé des intentions d'achat d'un montant total de 60 millions de dollars américains avec quatre fournisseurs mondiaux notables - Kawasaki, Linde Hydraulics, Danfoss et Daimler AG - lors de la 5e China International Import Expo (CIIE), qui se déroule du 5 au 10 novembre à Shanghai.

« XCMG a activement cherché à établir une alliance avec des fournisseurs internationaux à la CIIE pendant cinq années consécutives, afin de construire un cadre haut de gamme de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de contribuer à préserver sa résilience, ainsi que la stabilité de l'industrie internationale des machines de construction. À l'heure actuelle, XCMG a engagé 4 000 sociétés en Chine et à l'étranger pour construire la chaîne industrielle de machines de construction la plus complète au monde », a déclaré Wang Jiang, directeur de XCMG Xuzhou Construction Machinery Bonded Co., Ltd.

XCMG achète aux partenaires des pièces et composants hydrauliques et des produits de châssis, qui seront utilisés dans ses équipements d'excavation, de route et de lutte contre l'incendie. Au cours des quatre dernières années, XCMG a accumulé des intentions d'achat d'une valeur de 249 millions de dollars américains et a atteint un taux de réalisation de 114 %.

Alors que la chaîne d'approvisionnement mondiale connaît une tendance croissante à la régionalisation et à la localisation, tout en faisant face aux défis que représentent le risque accru de garantie d'approvisionnement en ressources, l'augmentation des coûts et le manque de coordination, XCMG s'engage à réaliser des gains mutuels avec ses partenaires mondiaux et à construire les bases d'un développement durable.

« XCMG ne se contente pas de renforcer la coopération avec des entreprises clés pour faire progresser la fabrication intelligente et le développement vert et à faible émission de carbone, mais elle construit également un champ d'activité plus large et un écosystème industriel diversifié avec des partenaires pour l'approvisionnement en matériaux non productifs », a déclaré Wang.

XCMG s'appuie sur des solutions numériques pour soutenir la logistique, notamment en cas de pandémie. Son système X-DSC permet une intégration en cloud avec les fournisseurs pour partager en temps réel les données de production, d'inventaire, de logistique et de contrôle de la qualité, afin d'aider les fournisseurs à réduire leurs coûts opérationnels et à améliorer leur efficacité.

Grâce à sa plateforme d'informations logistiques intelligentes, XCMG a aidé les fournisseurs à trouver des moyens de transport appropriés pour leurs marchandises. En outre, XCMG a également utilisé des technologies IoT pour aider les transporteurs et les conducteurs à planifier des itinéraires de transport efficaces.

Ces mesures ont conduit à une chaîne d'approvisionnement de bout en bout qui non seulement soutient les fournisseurs en amont et améliore la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, mais garantit également les livraisons des commandes de XCMG dans le pays et à l'étranger.

