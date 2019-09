CIIE começa a enviar credenciais e China recebe o primeiro produto para a feira

Este ano, a CIIE se associou com os serviços de correio da China para fornecer um serviço de correio gratuito para as credenciais, e criará também um centro de inscrições com 2.000 metros quadrados para que os visitantes peguem suas credenciais no local.

Os produtos que serão exibidos na feira já estão começando a chegar a Xangai. O primeiro é um veículo de 3 toneladas do fabricante de automóveis italiano Iveco, que chegou e passou pela alfândega em 26 de setembro. O novo modelo Daily 4x4 da empresa italiana será apresentado durante a CIIE na seção Ásia-Pacífico.

A Administração Geral da Aduana criou um escritório especial para a alfândega só para a CIIE. Esse escritório está utilizando procedimentos de aprovação simplificados e aperfeiçoou os controles para garantir que os produtos que chegam para a CIIE sejam despachados rapidamente.

Introduziu também tecnologias de big data para desenvolver sua plataforma de gestão comercial transfronteiriça e emitir certificados digitais para os produtos para a CIIE.

Para permitir que as empresas tenham tempo suficiente para realizar a importação dos produtos para a CIIE, será mantida, este ano, a extensão de seis meses para um ano para os produtos para a CIIE que tenham um "ATA Carnet" – o documento que permite a importação temporária de mercadorias.

Outros preparativos para a feira também estão sendo feitos. O patrimônio cultural intangível da China e marcas chinesas consagradas também estarão em exposição, ocupando um espaço de 4.000 metros quadrados. Um destaque da feira será a seção de culinária, na qual os visitantes poderão apreciar o hotpot de Chongqing, patrimônio da exclusiva culinária da cidade.

Um total de 63 programas artísticos e culturais, incluindo canto, dança, música folclórica, drama e ópera, serão apresentados durante o evento.

Cerca de 20 robôs criados à semelhança do mascote da feira, um urso panda chamado "Jinbao", estarão à disposição para prestar assistência aos visitantes. E as placas no local foram traduzidas para vários idiomas, inclusive inglês, francês, espanhol e russo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1003104/China_International_Import_Expo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1003105/China_International_Import_Expo_2.jpg

FONTE China International Import Expo

