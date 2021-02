CIIE dá as boas-vindas a mais empresas de bens de consumo

Na CIIE, as empresas podem apresentar seus lançamentos de produtos asiáticos e globais. A terceira edição apresentou 411 novos produtos, tecnologias e serviços, dos quais 73 fizeram sua estreia global. Negociações provisórias no valor de US$ 72,62 bilhões em compras anuais de bens e serviços foram acordadas no evento.

Entre as seis seções de exposição da CIIE do ano passado, a área de exposição de bens de consumo foi descrita como a mais bonita e a mais popular, de acordo com o "Relatório sobre a Cobertura de Mídia e a Influência da Terceira China International Import Expo", lançado em janeiro de 2021.

Os principais nomes do setor global de bens de consumo, como a marca suíça de luxo Richemont, a marca de luxo Tapestry de Nova York, a marca de joias e acessórios de renome mundial Swarovski, e a marca de moda italiana Dolce & Gabbana, participaram da CIIE no ano passado.

Nas três últimas edições, atendendo à crescente demanda de empresas globais, a área de exposição continuou a crescer, de 30.000 metros quadrados em 2018 para 90.000 metros quadrados em 2020.

Muitas empresas relataram ver resultados sólidos advindos da participação nesta feira global de comércio. A L'Oréal, que participou pela terceira vez, apresentou sua nova marca, que foi classificada como a marca nº 1 na categoria de maquiagem popular internacional durante o Festival de Compras do Meio de Ano do Tmall 618 de 2020.

Espera-se que a área de exposição de bens de consumo da quarta CIIE tenha 90.000 metros quadrados. Com o tema "Create a Better and Healthy Life Together" [Crie em conjunto uma vida melhor e mais saudável], a área será dividida em cinco seções - Eletrodomésticos Inteligentes, Bens e Eventos Esportivos, Beleza e Cosméticos, Artigos Domésticos e Design de Decoração, e Tendências de Moda e Obras de Arte.

Seguindo os três objetivos de oferecer novos produtos de estilo de vida, apresentar tecnologia inteligente e apresentar os mais recentes itens de moda, a área visa reunir marcas de todo o mundo para lançar novos produtos e criar tendências globais de moda.

