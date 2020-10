CIIE inicia inscrições de expositores para 2021

XANGAI, 18 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- As inscrições para a exposição de negócios da quarta China International Import Expo (CIIE) foram abertas em 28 de setembro.

A exposição de negócios do quarto CIIE dá as boas-vindas a empresas e organizações inscritas fora do continente chinês. Os produtos produzidos no exterior ou os serviços de fornecedores estrangeiros são elegíveis para a exposição.

Os inscritos pela primeira vez terão de enviar as informações da empresa no website da expo www.ciie.org e aguardar a análise. Os participantes da exposição deste ano podem renovar seu status de expositor usando suas informações existentes.

O quarto CIIE é composto por seis áreas de exposição de negócios - Tecnologia da Informação e Indústria Inteligente, Bens de Consumo, Alimentos e Produtos Agrícolas, Equipamentos Médicos e Produtos para Saúde, Automóveis e Comércio de Serviços.

O número de empresas da Fortune 500 e empresas líderes do setor participando do terceiro CIIE é quase idêntico ao do ano passado. Muitas das dez maiores empresas do mundo em setores como farmacêutico, equipamentos médicos, bens de consumo sofisticados e automóveis se inscreveram para a exposição deste ano. Além disso, dezenas de empresas se inscreveram para participar da exposição por três anos consecutivos.

