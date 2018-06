CIMC « produit » un stade pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le stade sera composé intégralement de 990 containers modulaires et de sept étages, et l'ensemble du projet sera complété en juin 2020. Ce grand stade sera construit à base de containers modulaires pour la toute première fois dans le monde, et il s'agira également du premier « stade écologique » démontable, mobile et recyclable dans l'histoire de la Coupe du Monde FIFA.

990 containers modulaires « font de la magie »

« Strictement parlé, nous ne 'construisons' pas ce stade, nous le 'créons' », a déclaré le gestionnaire de projet, Wang Fei.

Chacun des 990 containers modulaires mesure environ 6×2,5×2,5m (L×l×H). Après avoir été conçu et décoré avec une variété de couleurs et de motifs au moment du montage sur site, le container échantillon est équipé d'une salle de bain bien aménagée, de cloisons internes de couleur mandarine, d'une partition noire et d'une salle de couleur champagne, ressemblant ainsi à un hôtel étoilé moderne.

Comment un grand stade peut-il être construit avec de petits containers ? Wang Fei a expliqué qu'après la sélection du site, le cadre de l'ensemble du stade est construit sous forme d'une structure en acier. Les containers sont alors mis en place comme des blocs de construction Lego et, pour finir, sont peints et décorés. Voilà comment prend forme un stade moderne.

« Démontable, mobile et recyclable » constitue la compétence de base

« La structure modulaire préfabriquée permet d'utiliser moins de matériaux et de réduire les déchets et les émissions, et la durée totale de la construction peut être réduite de trois ans. Et ce n'est pas le plus grand avantage », a ajouté Wang Fei, « Rendre un stade réutilisable après un évènement international est un vrai casse-tête, en particulier pour un espace relativement limité. »

Ce stade est un bâtiment modulaire démontable, il peut donc être réutilisé ailleurs pour d'autres compétitions et être réassemblé pour former plusieurs enceintes de petite taille. Les modules peut être convertis intégralement en habitations économiques ou en logements pour refugiés. Le site du stade original peut également être rapidement transformé en un espace vert.

D'après un représentant officiel du Qatar : CIMC a dépassé toutes les attentes

« Nous avons été sélectionnés par le comité organisateur de la Coupe du monde de football FIFA au Qatar pour construire le premier grand stade constitué de containers modulaires au monde, car c'est quelque chose que nous faisons bien », a confié Wang Fei. D'après Zhao Youshan, directeur général de CIMC Yangzhou Base, « Nous exportons des bâtiments modulaires depuis 2005. Nous avons entrepris des projets dans le monde entier et notre technologie est dominante dans le monde. L'année dernière, nous avons construit des containers modulaires pour la station de recherche antarctique du Brésil, ce qui représente une coopération marquante entre les deux pays du BRICS. »

Peu avant l'ouverture de la Coupe du Monde FIFA en Russie, un représentant officiel du comité organisateur de la Coupe du monde de football FIFA au Qatar est venu chez CIMC Tonglee et a inspecté trois modèles de containers. Il a été extrêmement satisfait : « La qualité de votre produit a surpassé mes attentes. Nous espérons travailler avec votre société pour construire ce stade magique. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/709688/ras_abu_aboud_stadium.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/709689/sample_container_Yangzhou.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/709690/stadium_bathroom.jpg

SOURCE CIMC