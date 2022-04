CIMC génère des revenus d'exploitation de 25,7 milliards de dollars, ce qui représente la croissance annuelle la plus rapide en près de 10 ans

SHENZHEN, Chine, 6 avril 2022 /PRNewswire/ -- China International Marine Containers (Group) Ltd, le principal fournisseur chinois d'équipement logistique et énergétique, a enregistré des revenus d'exploitation d'environ 163,7 milliards de yuans (25,7 milliards de dollars) en 2021, soit une croissance de 74 % en glissement annuel, marquant la première fois que la société atteint la ligne des 100 milliards de yuans.

Cela représente également la croissance la plus rapide de l'entreprise en près de 10 ans. Les revenus d'exploitation de CIMC s'élevaient à 94,2 milliards de yuans en 2020.

Son bénéfice d'exploitation a augmenté de 81 % sur une base annuelle pour atteindre 13,47 milliards de yuans en 2021, battant le record historique.

La société prévoit de distribuer un dividende annuel de 0,69 yuan par action à ses actionnaires, avec un paiement total en espèces d'environ 2,48 milliards de yuans, représentant 38,22 % de son bénéfice net.

Selon le Fortune Global 500 entre 2018 et 2021, les revenus d'exploitation minimum des entreprises figurant sur la liste allaient de 24 à 25,3 milliards de dollars, ce qui se traduit par environ 150 à 160 milliards de yuans. En considérant le taux de change actuel, cela signifie que CIMC pourrait rejoindre le club Fortune Global 500 cette année.

Six grands secteurs d'activité (conteneurs ; véhicules ; équipement énergétique, chimique et alimentaire ; aéroports, équipement logistique automatisé et de lutte contre les incendies ; offshore ; logistique) représentaient plus de 90 % des revenus d'exploitation totaux de CIMC en 2021. Parmi eux, la fabrication de conteneurs, l'activité principale de la société, a contribué à environ 40 % du total.

Le secteur des conteneurs a généré des revenus d'exploitation de 65,97 milliards de yuans en 2021, en hausse de 197,64 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net du secteur d'activité a grimpé de 469,94 % sur un an pour atteindre 11,33 milliards de yuans. Cette croissance importante est attribuable au double impact de la pandémie de COVID-19 et du cycle de l'industrie du transport maritime.

Mai Boliang, président-directeur général de CIMC, a déclaré que le marché mondial des conteneurs n'était pas dans une situation normale en 2021 en raison de facteurs externes. Il s'attendait à ce que la demande mondiale de conteneurs se contracte cette année par rapport à la taille de l'année dernière, mais toujours plus importante que celle des années précédentes.

Mai a ajouté que le secteur traditionnel des conteneurs ne devrait pas connaître un taux de croissance rapide. Toutefois combiné à certaines entreprises émergentes stratégiques qui découlent de l'activité traditionnelle, comme la logistique de la chaîne du froid, Mai a déclaré être pleinement confiant dans la croissance de l'activité globale des conteneurs à l'avenir.

SOURCE CIMC