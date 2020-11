Cimento Goiás fecha patrocínio no Goiás EC até o final da temporada e vai ajudar na construção do novo estádio do time

SÃO PAULO, 16 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A InterCement Brasil, dona da marca cimento Goiás e uma das maiores produtoras de cimento do Brasil, é a nova patrocinadora da equipe do time de futebol Goiás. A empresa, que já havia estampado sua marca na partida entre São Paulo x Goiás pelo Brasileirão, estendeu o vínculo e apoiará o clube esmeraldino até o final da temporada.

Além da exposição da marca Cimento Goiás nas mangas do uniforme do Verdão, o acordo prevê presença no backdrop de entrevistas, ativações nas redes sociais, placa no CT, exposição no ônibus da delegação, nos muros da sede social e também em todos os canais de comunicação do clube.

Além disso - o Cimento Goiás irá ceder seus produtos para a construção do novo estádio do Goiás.

"A repercussão do patrocínio do jogo Goiás x São Paulo foi muito positiva. Agora, temos orgulho de estar juntos com o Goiás até o final dessa temporada. Queremos que seja o início de uma longa e positiva parceria. Vamos nos aproximar ainda mais da torcida esmeraldina e de nossos clientes e consumidores" afirma Amanda Hernandes Soares, gerente de comunicação e trade da InterCement Brasil. A ação faz parte da estratégia de crescimento da marca na região.

"A gente fica muito feliz com a continuidade do patrocínio, isso mostra a força da camisa do Goiás, que mesmo passando por um momento difícil, desperta o interesse de empresas gigantescas em fechar vínculo com o clube e com a nossa torcida. Como é o caso InterCement, uma empresa multinacional, com sede em várias capitais do Brasil, e que agora vai estampar a sua logo na camisa esmeraldina até o final do Campeonato Brasileiro 2020", afirma Marcelo Almeida- presidente executivo do Goiás Esporte Clube.

Sobre a InterCement Brasil

InterCement é uma empresa da Mover Participações que atua na produção de cimento e seus derivados. Com sede em São Paulo, Brasil, a Companhia tem capacidade de produção de 38 milhões de toneladas de cimento por ano e possui 34 fábricas de cimento e moagem, distribuídas em cinco países: Egito, Moçambique, Brasil, África do Sul e Argentina.

A InterCement Brasil é a segunda maior empresa cimenteira do Brasil, onde opera com as marcas de cimento Cauê, Goiás e Zebu. As unidades fabris da empresa no país estão localizadas em nove estados: Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo

