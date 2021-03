Cimento Goiás renova patrocínio com Goiás EC para toda temporada 2021

A marca reafirma a parceria com o clube nessa retomada rumo a Série A e firmou um acordo para fornecer cimento para construções e reformas de toda estrutura do Esmeraldino.

SÃO PAULO, 25 de Março de 2021 /PRNewswire/ -- A InterCement Brasil, detentora da marca Cimento Goiás e uma das maiores produtoras de cimento do Brasil, anuncia hoje a renovação do contrato de patrocínio com o Goiás EC para toda temporada 2021. A empresa reafirma sua parceria com o clube, e o apoio na construção desse novo Goiás, que lutará pela volta a elite do futebol nacional.

O vínculo foi assinado até o final da temporada 2021 e, além da exposição da marca Cimento Goiás nas mangas do uniforme do Verdão, o acordo prevê presença no backdrop de entrevistas, ativações nas redes sociais, placa no CT, exposição no ônibus da delegação, nos muros da sede social e também em todos os canais de comunicação do clube.

Para o lançamento do patrocínio, a marca fará uma série de ativações com o clube, a torcida e os seus clientes da região Centro-Oeste, no qual o Goiás EC é o maior clube.

Além do patrocínio, foi firmado um acordo para que o Cimento Goiás forneça seus produtos para serem usados em construções e reformas de toda estrutura do clube, que hoje conta com o Complexo Ruarque Douglas Ferreira (Serrinha), o Centro de Treinamento, Edmo Pinheiro e o Centro de Treinamento, Coimbra Bueno, localizado em Aparecida de Goiânia.

"A experiência do patrocínio do Cimento Goiás no Goiás EC nos trouxe uma excelente visibilidade com o nosso público da região Centro Oeste. O retorno foi muito positivo para a marca e também para o clube, e nossa decisão de manter o vínculo para a temporada 2021 veio naturalmente. Agora, com um período maior, vamos nos aproximar ainda mais de nossos consumidores e da torcida esmeraldina. Ajudar nas construções e reformas de toda estrutura do clube, também é algo muito satisfatório para nós e estamos felizes em dar continuidade a esse projeto", afirma Amanda Hernandes Soares, gerente de comunicação e trade da InterCement Brasil.

"É uma parceria que começou de maneira pontual em 2020, mas que pela sinergia entre as marcas foi renovado até final de 2021. Teremos assim, mais tempo para realizar ações de ativação e gerar importantes resultados", afirma Tiago Pinheiro, Diretor de Marketing do Goiás Esporte Clube.

