Cinco dicas essenciais para limpeza da pele seca e sensibilizada no inverno

Como manter a pele saudável durante a estação mais fria do ano

SÃO PAULO, 19 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Durante as baixas temperaturas típicas do inverno, os cuidados faciais precisam ser redobrados. Sintomas como vermelhidão, ressecamento e até mesmo irritabilidade na pele podem aparecer com maior frequência nesta época do ano. Alguns tipos de peles podem ficar mais sensibilizados, e aquelas que já são naturalmente mais secas, podem sofrer ainda mais.

Confira cinco dicas essenciais para o cuidado da pele seca e sensibilizada no inverno:

Escolha um sabonete facial adequado para o seu tipo de pele: o primeiro passo da rotina de skincare não muda, mesmo com a variação climática. A limpeza da pele inicia todo o processo. Peles secas e sensibilizadas precisam de uma higienização mais suave, com maior tolerância e menor potencial de irritabilidade. Tenha a linha Dermotivin Soft sempre por perto: os produtos da linha Soft possuem fórmula suave para pele, proporcionam sensação de maciez e ajudam na manutenção da hidratação da pele por meio de seus agentes emolientes. Dermotivin Soft foi desenvolvido para atender às necessidades das peles secas ou sensibilizadas, além de ser hipoalergênico e dermatologicamente testado. Não esqueça de usar hidratantes: hidratar a pele é indispensável na rotina de cuidados de todos os tipos de pele. Por isso, esse passo não deve, em nenhuma circunstância, ser ignorado. Sempre utilize o protetor solar (mesmo em dias nublados!): O uso do protetor solar no rosto combate os raios UV, agentes poluentes, ressecamento e até doenças de pele¹. Evite banhos quentes muito demorados: a água quente é um dos principais agressores da pele, pois retira a camada de gordura, que nada mais é do que um hidratante natural, produzido pelo próprio corpo, que se deposita sobre a superfície da pele e atua como uma camada protetora².

A verdade é que, independentemente da estação do ano, todos os tipos de pele precisam de atenção e cuidado. Estes cuidados até podem variar um pouco com as mudanças de temperatura, mas Dermotivin tem a expertise ideal para acompanhar todos os tipos de pele, desde secas ou sensibilizadas até as muito oleosas e acneicas, o ano todo. Por isso, é um excelente aliado na rotina diária de skincare.

Mas, claro, é sempre importante lembrar: sempre consulte um dermatologista. Ele vai te ajudar a identificar seu tipo de pele e vai te orientar sobre os cuidados essenciais para ela.

