Planejamento, consistência, fortalecimento, descanso e alimentação são fundamentais, bem como cuidar da saúde dos pés e das unhas

SÃO PAULO, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A prática da corrida tem conquistado cada dia mais adeptos por ser uma atividade que não demanda equipamentos complexos. O segmento é tendência em todo o país, onde o número de participantes cresceu 50% nos últimos seis anos, segundo dados do Sebrae5.

Apesar da facilidade, é um esporte que requer técnica, disciplina e empenho para que se tenha evolução e que lesões sejam evitadas. Dentre os cuidados, estão a necessidade de alongamento antes e depois do início da corrida e atenção à saúde dos pés. Por conta do ritmo intenso e prolongado, são comuns problemas relacionados a infecções, como a onicomicose, conhecida popularmente como micose de unha.

Pensando nisso, abaixo estão cinco dicas para melhorar o desempenho na corrida:

Alongamento antes e depois: esse é um dos cuidados básicos para evitar possíveis lesões, é fundamental se alongar antes e após a corrida.



Alimentação equilibrada: a fim de manter um bom desempenho é preciso ingerir alimentos saudáveis e leves, não deixar de se alimentar e buscar sempre o equilíbrio.



Hoje, amanhã e depois de amanhã: manter-se em movimento contínuo. A atividade pode ser aprimorada com o passar do tempo, mas, é importante estabelecer uma rotina de treinos.



Dormir bem para treinar bem: para evoluir durante o treino é preciso ter uma boa noite de sono, o descanso, também faz parte de uma rotina saudável. Desenvolva esse hábito!



Cuidados com os pés: todos os itens anteriores fazem parte do autocuidado, inclusive, a saúde dos pés, por isso, é fundamental cuidar do corpo, a começar pela saúde das unhas. Por conta do ritmo intenso e prolongado, são comuns problemas relacionados a infecções, como as causadas por fungos. A onicomicose, conhecida popularmente como micose de unha, é uma das mais comuns nos corredores¹.

Como surge a onicomicose, afinal?

Causada por fungos que se alimentam da queratina (proteína presente nas unhas), a doença acomete mais frequentemente as unhas dos pés. Isso acontece, pois a região é menos arejada e não recebe a mesma atenção que as mãos ou, ainda, pelas unhas dos pés crescerem numa velocidade menor, o que pode facilitar a penetração dos fungos². Caso não seja tratada, a onicomicose pode ocasionar prejuízos à saúde, especialmente, para as pessoas com diabetes, psoríase, imunossupressão, obesidade, hiperidrose, tabagismo, doenças vasculares e alterações ósseas².

Como tratar a onicomicose?

Se for diagnosticada micose de unha, uma das possibilidades para lidar com este problema é de Loceryl® Esmalte, um esmalte terapêutico composto por cloridrato de amorolfina, que elimina os fungos causadores da micose, penetrando em todas as camadas da unha e protegendo contra a disseminação².

Com apenas uma única aplicação semanal*, a substância age nas unhas por mais sete dias³ e elimina os fungos desde o primeiro dia de aplicação³. Loceryl® ainda permite o uso de esmaltes cosméticos4**, sem perder a eficácia do produto.

Importante consultar um dermatologista, que saberá indicar o tratamento mais adequado para cada caso.

*Ou duas aplicações, dependendo da recomendação médica

**Necessário aguardar 10 minutos para aplicação do esmalte cosmético

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800 015 5552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

¹Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Fluminense. Acesso em 23 de setembro de 2022

²Ghannoum M, Sevin K, Sarkany M. Amorolfine 5% Nail Lacquer Exhibits Potent Antifungal Activity Compared to Three Acid-Based Devices Indicated for the Treatment of Onychomycosis: An In Vitro Nail Penetration Assay. Dermatol Ther (Heidelb). 2016 Mar;6(1):69-75.

³ Lecha M, Effendy I, Feuilhade de Chauvin M, et al. Treatment options--development of consensus guidelines. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005 Sep;19 Suppl 1:25-33.

³ Lecha M, Effendy I, Feuilhade de Chauvin M, et al. Treatment options--development of consensus guidelines. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005 Sep;19 Suppl 1:25-33.

4Sigurgeirsson B, Ghannoum MA, Osman-Ponchet H, et al. Application of cosmetic nail varnish does not affect the antifungal efficacy of amorolfine 5% nail lacquer in the treatment of distal subungual toenail onychomycosis: results of a randomised activecontrolled study and in vitro assays. Mycoses. 2016 May;59(5):319-26

5Sebrae. Acesso em 06 de outubro de 2022 https://sebraeinteligenciasetorial.com.br/produtos/boletins-de-tendencia/tendencias-do-mercado-de-corridas-de-rua/5b5a1605d0a9751800f2af49

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite: https://loceryl.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1928091/Loceryl.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma