Cinco inspirações para conferir na CASACOR Ribeirão Preto

Principal evento de arquitetura, paisagismo e design de interiores acontece na cidade até o próximo domingo, dia 22 de outubro, com o tema "Corpo & Morada"



RIBEIRÃO PRETO, Brasi, 18 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A 5ª edição da CASACOR Ribeirão Preto – principal evento de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas – está na reta final colecionando destaques em tendências e inspirações para o segmento. Com base no tema "Corpo & Morada", este ano a mostra reúne 33 ambientes, assinados por mais de 50 profissionais em um belo casarão, localizado no bairro Jardim Sumaré.

Restaurante Bonne Affaire Perplan transporta o visitante para uma atmosfera de um autêntico bistrô parisiense, mas com tempero brasileiro. Crédito: Simone Meirelles

"Estamos muito felizes com o resultado que alcançamos com a mostra, tanto em relação às inspirações propostas pelos profissionais em cada ambiente, quanto pela qualidade dos produtos em exposição e participação ativa do público de Ribeirão Preto e região. Com certeza a CASACOR deste ano ficará para a história", comenta Maurício Siqueira, diretor da mostra na cidade.

Entre os espaços que trazem novas leituras e abordagens para tratar de grandes questões do nosso tempo como inclusão, tecnologia, cultura, diversidade e sustentabilidade estão alguns destaques que chamaram a atenção do público ao longo do evento. Confira:

1 - Refúgio da Chef Indígena

A chef Kalymaracaya, da tribo Terena, foi a inspiração da designer de interiores Thaís Alves para a composição do espaço. O local desenvolvido e executado de acordo com os desejos da chef de cozinha indígena remete à Biofilia, que é o amor à vida e à natureza, mantendo detalhes simbólicos, como a rede, o aquário com peixes pantaneiros, o desenho único da piscina, que representa o rio, as plantas voltadas para a subsistência, os tijolinhos de taipa, os sons e os aromas, incluindo também toques mais modernos, como os eletrodomésticos de primeira linha.

2 – Restaurante Bonne Affaire Perplan

Um momento singular proporcionado pela experiência gastronômica da mostra está no Restaurante Bonne Affaire Perplan – projeto da Perplan Urbanização e Empreendimentos, em parceria com a Manarelli Guimarães. O ambiente transporta o visitante para uma atmosfera de um autêntico bistrô parisiense, mas com tempero brasileiro que possibilita criar uma conexão com a história da icônica casa que sedia a mostra neste ano. O menu exclusivo do local é assinado pelo Chef Leonardo Aguiar.

3 - Hall e Vestiário do Técnico de Futebol

Idealizado por Fabio Scatena e Giovanna Magro, o ambiente conta a trajetória do técnico de futebol Fábio Carille, natural de Sertãozinho, região de Ribeirão Preto. Para dar vida ao espaço, os arquitetos trouxeram itens que representam conquistas do profissional, como camisas, troféus, imagens e citações inspiradoras, além da medalha e faixa do mundial de 2012. Em cada detalhe é possível encontrar alusões do universo de Carille, como por exemplo, a textura nas paredes que remete ao couro de uma bola e a pedra azul do banheiro, com tom de oceano, que faz referência à travessia do técnico para outros continentes.

4 - Automundi Experience

Tecnologia de efeito, luz, som e games são algumas das referências trazidas dos parques Walt Disney World direto para o ambiente Automundi Experience na CASACOR. Assinado pelo arquiteto e designer de interiores Bruno Castanhari, o espaço oferece uma imersão no mundo da tecnologia dialogando com o universo dos games e seu elementos. Para despertar todos esses sentidos, Castanhari combinou texturas e exibe muita inovação nas fitas de neon, equipamentos de projeção e, principalmente, nos painéis de led. A experiência é contemplada, ainda, com uma incrível viagem ao mundo dos games, entre eles algumas novidades como o Meta Quest 2 e PS5.

5- Anima Libri Book Gallery

A paisagem urbana, a literatura e o design se encontram nesse espaço que desafia convenções. O projeto assinado por Patricia Makhoul traz a arte das ruas para dentro do ambiente da "Paisagem Livraria" abrindo portas para novas interpretações, diálogos e conectando-se com um público diverso, estabelecendo uma ponte entre o mundo das palavras e as ruas. No local, é possível ter acesso ao acervo da livraria, referência há 40 anos no segmento de livros de arte.

CASACOR Ribeirão Preto 2023

A mostra acontece até domingo, dia 22 de outubro, na rua Conde Afonso Celso, nº1765, bairro Jardim Sumaré, região nobre de Ribeirão Preto. Os ingressos estão à venda pelo site ou na bilheteria do evento.

Programe-se

Data: Até 22 de outubro

Horário: De terça a quinta-feira, das 15h às 21h

De sexta-feira e sábado, das 15h às 22h

De domingo, das 15h às 20h

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2250956/IMG_2488.jpg

FONTE CASACOR Ribeirão Preto

SOURCE CASACOR Ribeirão Preto