Cinco nações se unem para lançar a Organização de Cooperação Digital para Realizar um Futuro Digital para Todos

"Estamos nos unindo em direção a um compromisso de impulsionar o consenso sobre a cooperação digital para garantir o aproveitamento de uma oportunidade para nossos jovens, nossas mulheres e nossos empreendedores visando o crescimento de nossa economia digital combinada a um trilhão de dólares nos próximos três a cinco anos", disse S. Ex.ª Abdullah Amer Al-Swaha, Ministro das Comunicações e Tecnologia da Informação da Arábia Saudita. "A nossa prosperidade futura dependerá da economia digital. Mas ela somente poderá atingir o seu pleno potencial se formos capazes de fazer com que os governos trabalhem em conjunto com empresas e empreendedores, para que esses possam sobreviver e prosperar, se aprofundando nos mercados atuais e abrindo portas para todos em novos mercados."

O lançamento do DCO acompanha a conclusão da presidência da Arábia Saudita no G20 para manter o ímpeto do Reino na aceleração do crescimento da economia digital na sua região e no mundo, uma vez que as nações de todo o mundo aumentam o uso do ensino à distância, telemedicina e sistemas econômicos virtuais para sobreviver e prosperar apesar do impacto econômico da COVID-19.

"Este é um passo crucial para garantir que nossas economias digitais sejam inovadoras e sustentáveis", disse S. Ex.ª Ahmad Hanandeh, Ministro da Economia Digital e Empreendedorismo da Jordânia. "Para criar uma mudança sustentável, não podemos trabalhar em silos; esta é uma colaboração coletiva e global. É aqui que nossas jornadas digitais se cruzam e onde podemos nos conhecer e prestar apoio um ao outro, o que, por sua vez, abrirá as portas para que nossos jovens e setores tirem proveito desses esforços."

Com base em seu estatuto orientado para o digital, o DCO acolhe com satisfação a participação e orientação do setor privado, organizações internacionais, organizações não governamentais e do mundo acadêmico.

"O Reino do Bahrein tem o prazer de participar de uma iniciativa dinâmica como esta e de ser um membro fundador da Organização de Cooperação Digital (DCO). Somos gratos ao Reino da Arábia Saudita por esta iniciativa e estamos confiantes que o DCO permitirá aos membros reagir e se adaptar de forma eficiente e rápida ao cenário digital em constante mudança. Como adotamos medidas em nível nacional para impulsionar as tecnologias da informação e comunicação (TIC) para melhorar a eficiência do governo e os processos, o Reino do Bahrein também acredita que o fomento da colaboração regional e internacional é uma expansão valiosa de nossos esforços", disse S. Ex.ª Kamal bin Ahmed Mohammed, Ministro dos Transportes e Telecomunicações do Bahrein.

Os membros fundadores do DCO uniram forças para estabelecer a organização motivados por seus interesses comuns relacionados à economia digital que só pode ser concretizada através da colaboração.

"Acreditamos que o DCO oferecerá ao Kuwait uma grande oportunidade para desenvolver ainda mais sua agenda digital nacional, assim como avançar mais na agenda digital mundial", disse S. Ex.ª Salim Al-Ozainah, Presidente e CEO da Autoridade Reguladora de Tecnologia da Informação e Comunicação do Kuwait.

O Ministro das Relações Exteriores do Paquistão, S. Ex.ª Makhdoom Shah Mahmood Qureshi acrescentou: "O Paquistão é privilegiado por ser um membro fundador da Organização de Cooperação Digital e por trabalhar em estreita colaboração com nossos parceiros para orientar e conduzir uma agenda digital mundial".

Nesta ocasião, o Ministro de Estado dos Emirados Árabes para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações de Trabalho Remoto, S.Ex.ª Omar Sultan Al Olama, comentou: "Dirigimos nossos cumprimentos ao Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, King Salman Al Saud, seu Príncipe Herdeiro, Sua Alteza Real o Príncipe Mohammad bin Salman Al Saud, e seus irmãos e irmãs, o povo do Reino da Arábia Saudita, pelo lançamento da Organização de Cooperação Digital, e elogiamos este passo para o progresso da transformação digital, a qual prestará suporte ao amplo setor de tecnologia. A adoção de tecnologias emergentes e avançadas em todo o mundo oferecerá o apoio aos esforços globais em criar um futuro sustentável e brilhante para toda a humanidade."

Mais informações sobre o DCO podem ser encontradas em: www.DCO.org

Sobre a Organização de Cooperação Digital:

A Organização de Cooperação Digital (DCO) está focada na economia digital e busca fortalecer a colaboração entre as nações membros à medida que se adaptam a uma economia global cada vez mais definida pela inovação tecnológica. Os membros fundadores do DCO são Bahrein, Jordânia, Kuwait, Paquistão e Arábia Saudita.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1343834/DCO_Representatives.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1343835/DCO_Logo.jpg

FONTE Digital Cooperation Organization (DCO); Ministry of Communication & IT (MCIT)

