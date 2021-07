CINDE annonce : Intel Costa Rica porte son investissement à 600 millions de dollars et triple le nombre d'emplois annoncés

Les opérations d'assemblage et de test, qui débuteront dans les prochains mois, créeront plus de 600 emplois.

Un montant supplémentaire de 40 millions de dollars sera investi dans des machines et des équipements pour le centre de recherche et de développement, où le nombre d'employés a également augmenté.

SAN JOSE, Costa Rica, 23 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Intel Costa Rica avance à un bon rythme pour que les opérations d'assemblage et de test commencent dans les prochains mois. La société a porté l'investissement annoncé en décembre 2020 de 350 millions à 600 millions de dollars.

L'augmentation des investissements est due à l'accélération de la rampe des opérations d'assemblage et d'essai pour répondre aux nouvelles demandes des clients de la société, ainsi qu'à la croissance des opérations existantes dans le pays. La zone de fabrication à elle seule aura 26 000 mètres carrés, soit 11 000 de plus que ce qui avait été prévu à l'origine.

Au total, 750 personnes ont été embauchées de 2020 à aujourd'hui pour l'assemblage et les essais, le centre de recherche et de développement et le centre de services mondiaux.

« Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer cette augmentation des investissements à réaliser dans le pays et qu'elle soit également associée à une hausse des postes de travail initialement signalés. Aujourd'hui, Intel Costa Rica emploie plus de 2 700 personnes. C'est le même nombre que nous avions en 2014, mais avec le talent humain dans des domaines plus diversifiés et spécialisés. Grâce à leurs compétences et à leur professionnalisme, ils contribuent à consolider les opérations dans le pays. Nos activités génèrent des emplois indirects pour près de 3 800 personnes », a déclaré Timothy Scott Hall, directeur des affaires gouvernementales d'Intel Costa Rica.

M. Scott a ajouté que la société prévoit de déployer des efforts dans différentes zones géographiques afin d'accroître la compétitivité. Actuellement, l'infrastructure existante, l'énergie avec les opérations déjà en place, le talent, le programme de zone franche et la certitude juridique offrent à Intel une option positive pour développer sa capacité au Costa Rica. L'entreprise doit constamment continuer à encourager sa compétitivité, tout comme dans le reste du monde.

La société a également augmenté ses investissements dans de nouveaux équipements et de nouvelles technologies pour atteindre 40 millions de dollars dans les laboratoires du Centre de recherche et de développement. Cet investissement est consacré à la conception, au prototypage, aux essais et à la validation de solutions de circuits intégrés. L'espace et l'infrastructure des différents laboratoires sont en cours d'augmentation. Pour ce domaine spécifique, 150 personnes ont été embauchées l'année dernière.

Jorge Sequeira, le directeur général de la CINDE, a déclaré que « Intel ratifie la position du Costa Rica en tant que variable stratégique pour ses opérations mondiales. En augmentant encore davantage ses investissements dans les activités d'assemblage et de test, ainsi que les équipements et le personnel du centre de recherche et de développement, le pays renforce sa position de plateforme de fabrication intelligente qui réagit efficacement dans l'industrie 4.0. En outre, il montre que le Costa Rica est la meilleure option pour le nearshoring dans les Amériques, ce qui est soutenu par une proposition ambitieuse liée à la valeur des personnes, de la planète et de la prospérité. »

Les nouveaux employés se sont engagés dans un processus de formation dès le moment de leur embauche sur des sujets liés aux techniques, à la santé au travail et à la culture organisationnelle. Cette formation a été dispensée en Asie, aux États-Unis et localement pour les opérations d'assemblage et de test.

Actuellement, plus de 150 postes sont ouverts dans divers domaines tels que l'ingénierie, la fabrication, la finance et les technologies de l'information, ainsi que dans d'autres domaines.

Les nouvelles opérations se déroulent de manière satisfaisante

Comme annoncé en décembre dernier, les opérations d'assemblage et de test débuteront au second semestre. Les installations seront situées sur le campus de l'entreprise à San Antonio de Belén. À l'heure actuelle, tous les équipements nécessaires au démarrage de l'usine sont déjà dans le pays, et le processus de vérification fonctionnelle a commencé. Le processus de certification par la société a également commencé et devrait être terminé dans environ deux mois.

Ces opérations font partie de l'organisation de fabrication et d'exploitation d'Intel. Une fois que le processus de fabrication des plaquettes de silicium est terminé dans les usines d'Intel, elles sont découpées et envoyées dans une usine pour être assemblées et testées. Chaque puce est assemblée dans un emballage qui la protège et qui permet de la connecter à différents composants. Enfin, sa fonctionnalité est testée.

Intel au Costa Rica : opérations à haute valeur ajoutée

Les opérations d'assemblage et de test font désormais partie des activités à forte valeur ajoutée situées au Costa Rica et sont réparties dans deux grands centres :

Le centre de recherche et de développement (R&D) : Il s'agit actuellement du principal centre de R&D et du plus grand exportateur de ces services dans le pays. Il se consacre à la conception, aux prototypes, aux essais et à la validation de solutions de circuits intégrés. Les personnes qui travaillent dans ce domaine représentent 40 % des employés. Le centre de services global : Le centre conçoit, exécute et transforme des processus commerciaux multifonctionnels dans le monde entier dans les domaines de la finance, des ressources humaines, des ventes et du marketing, de la qualité et des technologies de l'information. Quelques 40 % de la main-d'œuvre y est employée.

En plus de ses activités, Intel continue d'investir dans le pays et dans sa population. Grâce au volontariat basé sur les compétences, nous avons rendu les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) plus accessibles à des centaines d'étudiants dans tout le pays.

Citons par exemple les cours de programmation gratuits qui ont été lancés récemment et le projet mené avec des lycéens de Limon pour améliorer leurs compétences techniques et stratégiques afin de renforcer leur employabilité.

