CINDE annonce : Le Costa Rica se classe au premier rang des performances de l'IED Greenfield

Le magazine international fDi Intelligence a analysé 84 pays dans le Greenfield Performance Index 2021.

Le Costa Rica montre la voie en montrant sa résilience au milieu de la pandémie de COVID-19.

SAN JOSE, Costa Rica, 23 août 2021 /PRNewswire/ -- Malgré les défis de la pandémie, le Costa Rica est le premier pays au monde à attirer des investissements entièrement nouveaux. Le magazine international fDi Intelligence a analysé 84 pays dans l'indice de performance Greenfield 2021 dans lequel le Costa Rica s'est hissé au sommet avec un score de 11,4.

« Cela le place nettement devant les finalistes, la Lituanie avec 8,3 et les Émirats arabes unis avec 7,1", lit-on dans l'article publié par fDi Intelligence et alimenté par fDi Markets.

Sur les 84 pays, 64 avaient un score d'indice supérieur à 1,0, tandis que 20 avaient un score de 1,0 ou moins. « Le Costa Rica attire 11 fois plus d'investissements directs étrangers (IED) entièrement nouveaux que l'on pourrait s'attendre compte tenu de la taille de son économie », déclare le magazine.

Jorge Sequeira, directeur général de CINDE, a célébré le classement : « Nous sommes fiers d'être le premier pays au monde à attirer des IED entièrement nouveaux. C'est le résultat de l'expérience éprouvée du Costa Rica et de son excellente offre de talents humains, ainsi que des efforts quotidiens de notre équipe CINDE, reconnue comme la principale agence mondiale de promotion de l'IED, selon l'International Trade Center (ITC). »

Il a ajouté : « La résilience du Costa Rica, face à une crise sanitaire mondiale, s'est avérée un facteur déterminant dans la conduite de nos exportations de biens et services : les biens ont une croissance projetée de 27 %, à partir de juillet 2021, tirée par les dispositifs médicaux et d'importantes augmentations dans les industries de l'électronique et de la métallurgie, qui affichent une augmentation de 41 % et 63 %, respectivement, par rapport à 2020. »

Selon les données de fDi Markets, le Costa Rica comptait 96 projets attirés en 2020.

« Bien que cela représente une baisse de 7,7 % par rapport à 2019, cela reste la deuxième meilleure année du pays depuis le début des records en 2003 - une performance qui se démarque encore plus compte tenu de l'environnement d'investissement difficile de l'année dernière, lorsque les projets d'IED entièrement nouveaux ont chuté d'environ un troisième au niveau mondial », lit-on dans l'article.

« Chez CINDE, nous continuons à promouvoir les initiatives qui ouvrent la voie à notre pays pour s'insérer dans l'économie de la connaissance et tirer parti de notre position de leader mondial du développement durable, pour offrir un véritable retour sur investissement, en triple : Planète, peuple et prospérité », conclut Sequeira.

Lire l'article complet ici >> https://www.fdiintelligence.com/article/80048

