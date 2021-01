Cinq entreprises russes se présentent au sommet de l'ONU « AI for Good »

MOSCOU et GENÈVE, 27 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Cinq jeunes entreprises russes, dont quatre sont des résidents de la Fondation Skolkovo impliqués dans Sk[ai]HUB, présenteront leurs solutions durables basées sur l'IA lors du volet russe du sommet mondial « AI for Good » le mercredi 27 janvier, un programme visant à accélérer les objectifs de développement durable (SDG) des Nations Unies. Le sommet met en relation les innovateurs en IA avec les propriétaires de problèmes dans le but de résoudre les défis mondiaux liés à la durabilité.

Le programme de développement durable des Nations unies comprend dix-sept SDG couvrant trois domaines clés : l'environnement, la société et la gouvernance. Ils s'attaquent aux problèmes liés à la faim, la pauvreté, la santé, l'éducation, l'inégalité, l'assainissement, l'énergie propre, l'industrie, l'économie, la consommation, le changement climatique, la vie marine et terrestre, la justice et les partenariats pour ces objectifs. Les solutions des entreprises de Skolkovo couvrent un ou plusieurs SDG des Nations unies.

Sk[ai]HUB est un écosystème de mesures de soutien et d'initiatives créé par la Fondation Skolkovo pour développer un champ d'IA high-tech en Russie. Le projet implique plus de 400 startups IA, trente-deux événements thématiques sur trois ans, abrite des centres de R&D appartenant à douze partenaires, ainsi que deux superordinateurs sur le territoire du centre d'innovation.

Dans le cadre du Sk[ai]HUB Global Challenge, des experts ont sélectionné quarante entreprises parmi 300 candidats pour rejoindre la carte de cas du SDG IA de l'ONU pour la partie russe du programme de l'ONU intitulé « AI for Good. » Sur ces quarante entreprises, cinq sont devenues lauréates et présenteront leurs solutions à « AI for Good » le 27 janvier à l'Union internationale des télécommunications, une filiale des Nations unies.

Les entreprises qui se présentent à « AI for Good » le 27 janvier sont :

EMBLE – un service qui effectue la surveillance et le diagnostic fonctionnel des organes internes des équidés en utilisant la technologie de réseau neuronal DeepSound AI©. Botkin.AI – une plate-forme logicielle pour l'analyse d'études radiologiques utilisant des technologies d'intelligence artificielle. Contrairement à la plupart des solutions disponibles sur le marché dans ce domaine, Botkin.AI est un produit holistique qui combine les technologies d'IA avec les résultats de pointe en termes de précision, mais aussi les technologies informatiques, permettant une intégration transparente dans les processus existants des organisations médicales et faisant bénéficier les radiologues de son utilisation au quotidien. Oz Forensics - aide à réduire les coûts et la fraude à la biométrie en automatisant les processus d'embarquement et de vérification des clients en ligne. Il s'agit d'une plate-forme d'IA développée en interne pour détecter la biométrie et la vivacité des visages, l'ORC de toute pièce d'identité et la reconnaissance de faux dans tous les scanners et photos. Oz Liveness (détection d'une personne réelle) permet de prévenir les fraudes et les attaques de type « spoofing » (masque, fausse vidéo, etc.). SOL – une plate-forme d'interprétation à distance en langue des signes qui permet aux personnes sourdes de recevoir la gamme de services disponibles sur le marché pour les citoyens entendants. BIOGEOHUB – Logiciel d'identification automatique des communautés biologiques et des caractéristiques géomorphologiques des fonds marins par analyse photo et vidéo pour la cartographie des paysages marins et la surveillance des écosystèmes.

Pour voir les présentations des entreprises de Skolkovo à « AI for Good », connectez-vous au flux de l'écosystème de startup d'IA de Experience Russia .

SOURCE Skolkovo Foundation