Cint apresenta uma nova identidade de marca para impulsionar sua próxima fase de expansão

A nova marca da Cint, que inclui um logotipo moderno e ousado e um novo slogan, "Acelerando insights", foi elaborada com a consciência de que as empresas precisam ter acesso rápido a informações corretas sobre os consumidores para que possam tomar decisões comerciais bem embasadas. A nova marca aproveita o forte legado da Cint no setor de informações e é o primeiro mercado global e plataforma de amostragens para informações para compradores de público-alvo. Ao oferecer uma solução confiável e universal, a Cint ajuda as pessoas a solucionarem ineficiências no processo de pesquisa utilizando de maneira inteligente a tecnologia automatizada.

A nova identidade de marca foi desenvolvida para melhor representar o compromisso da Cint com a inovação por meio da rápida expansão de sua presença global. A empresa registrou taxas de crescimento impressionantes ano a ano desde que foi fundada e possui agora um público global de mais de 100 milhões de consumidores que podem ser pesquisados com base em permissão, o que faz com que a Cint seja a maior plataforma de troca de amostragem do mundo. A empresa emprega 300 pessoas de mais de 40 nacionalidades, e seus planos para 2020 incluem um aumento significativo de pessoal, expansão de escritórios em Nova York e Londres e um novo escritório em Singapura que será inaugurado em março.

Os participantes da SampleCon, evento anual que será realizado essa semana em Atlanta e que oferece partilha de conhecimento, aprendizado e melhores práticas para a comunidade de coleta de informações sobre os consumidores, poderão ver a nova identidade de marca em exibição no evento, inclusive nas bolsas dos participantes da conferência.

Sobre a Cint

A Cint é o backbone de tecnologia das empresas de informação de maior sucesso no mundo. A plataforma Cint acelera a eficiência na coleta de dados de pesquisa e as operações, para que as empresas possam obter informações de maneira mais rápida, econômica e escalável. Mais de 2.000 pesquisadores, agências e marcas, dentre elas, a Kantar, Zappi, a GfK e a SurveyMonkey usam a Cint para mudar a forma como coletam informações e são competitivas no mercado. A Cint tem uma equipe em rápido crescimento, em 16 escritórios globais, incluindo Londres, Nova York, Estocolmo, Los Angeles, Atlanta, Barcelona, Japão e Sidney. (www.cint.com )

