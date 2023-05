CIO da Luft Logistics está novamente entre os 10 melhores de Tecnologia do mundo

Gustavo Saraiva figura entre os top 10 da premiação OnCon Icon Awards 2023

SÃO PAULO, 8 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Os 10 melhores profissionais de Tecnologia do mundo novamente incluem um brasileiro, o CIO (Chief Information Officer) da Luft Logistics, Gustavo Saraiva. Os vencedores de 2023 foram anunciados virtualmente, em 25 de abril, pelo OnCon Icon Awards.

"Estou muito feliz com mais este reconhecimento. Seguimos avançando na Luft em diferentes frentes de Tecnologia e de Digital. Agradeço a todos que acreditam no meu trabalho e que me ajudaram nesta conquista", afirma Saraiva.

Os vencedores foram escolhidos pelos colegas de cada setor e os reconhecimentos foram feitos para quem causou impacto nas organizações onde atuou ou atua, fez fortes contribuições para sua comunidade profissional por meio de liderança de pensamento, inovou e demonstrou excepcional liderança.

Sobre a Luft Logistics -- Desde que foi fundada, em 1975, a Luft Logistics especializou-se na implementação de soluções customizadas e exclusivas. A companhia desenvolve soluções inovadoras na área de armazenagem e transporte nos segmentos de saúde, agronegócio, varejo e e-commerce, agregando valor aos negócios de seus clientes. Ao longo de quatro décadas, a Luft cresceu, especializou-se e investiu expressivamente em todos os quesitos necessários a uma empresa líder na integração da cadeia logística de um país com dimensões continentais como o Brasil. Desde sistemas de qualidade, gerenciamento da informação, integração com o cliente e gestão de riscos, até automação dos processos, rastreabilidade, armazenagem e validação, a Luft posiciona-se como parceira por excelência na expansão dos negócios por meio de operações logísticas de alto padrão.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2069954/Gustavo_Saraiva_CIO_Luft_Logistics_10_a.jpg

FONTE Luft Logistics

