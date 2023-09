Cipasa Urbanismo entrega para Camaçari (BA) túnel pintado com arte urbana

Obra de 80 metros de extensão foi realizada em parcerias com artistas plásticos de Salvador

CAMPINAS, Brasil, 14 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O que era um simples túnel com 80 metros de extensão, sem "vida", para passagem de carros e pedestres, foi transformado em um dos maiores painéis artísticos da Região Metropolitana de Salvador. Trata-se do projeto "Se esse túnel fosse meu", idealizado pela Cipasa Urbanismo e realizado por artistas baianos, na obra que dá acesso ao empreendimento imobiliário Vívea Parque Jones, em Camaçari (BA).

Pintura ocupa 80 metros de extensão do túnel em Camaçari

Localizado no bairro Parafuso, o túnel tem aproximadamente 80 metros de extensão, 5 metros de altura e mais de 6 metros de largura. A obra integra uma grande intervenção urbana e de mobilidade realizada pela empresa na BA 535, abrangendo um trecho de 4.500 metros, onde foram investidos R$ 10 milhões.

Para deixar o túnel com "vida", a Cipasa Urbanismo, em parceria com o artista plástico Marcos Costa, conhecido como "Cabuloso", desenvolveu em parcerias com outros artistas o projeto "Se esse túnel fosse meu", transformando os oitenta metros de concreto em um grande painel de arte urbana. Este é o primeiro túnel com artes em grafite da Bahia e coloca a cidade no circuito internacional de cultura, a exemplo do que já foi realizado em grandes cidades ao redor do mundo como Paris, Londres, Nova Iorque e São Paulo.

A História da Bahia: o bicentenário da Independência foi a temática escolhida pelos internautas para ser reproduzida no local. Os históricos heróis e heroínas da Independência foram retratados ao lado de povos indígenas, sertanejos quilombolas, pelas suas contribuições nas batalhas pela liberdade da Bahia. Vale destacar também a diversidade da fauna e flora local que marcam presença no mural cheio de cores, expressão e representatividade.

"Nós temos muito orgulho em fazer parte do dia a dia de Camaçari e sua população. A infraestrutura viária e a arte urbana demonstram nosso compromisso com o crescimento do município, com a qualidade de vida das pessoas e com a arte", enfatiza Rogério Riquelme, diretor da Cipasa Urbanismo.

"Contar um pouco da História da independência da Bahia em uma proporção grandiosa como essa, para mim nesses 25 anos de Graffiti foi algo inédito. A direção de leitura das imagens segue o fluxo do trânsito. Já o acesso de pedestre permite ver o mural em uma outra perspectiva", esclarece o artista plástico.

Cabuloso reforça ainda a interação com artistas de Salvador e Região metropolitana que participaram da execução do projeto. "Toda a pintura foi realizada com muita dedicação, e o resultado pode ser conferido por todos que passarem pelo local. Agradeço a todos que de alguma forma contribuíram nesse Projeto", finaliza.

