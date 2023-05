Cipasa Urbanismo otimiza recursos com o uso de drones

A tecnologia também traz informações em tempo real que auxiliam na tomada de decisões

CAMPINAS, Brasil, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Os drones têm possibilitado uma maior transparência e eficiência na obtenção de informações nas mais diversas situações e setores da economia. Um dos destaques é na construção civil. A Cipasa Urbanismo, que já os utiliza há algum tempo, recentemente investiu cerca de R$ 30 mil reais na compra de equipamentos de última geração, softwares e treinamento de equipes.

Imagem área feita por drone confirma informações e agiliza os processos da engenharia

A tecnologia permite a confirmação dos dados obtidos pelo levantamento topográfico e a obtenção de informações complementares, graças à captação de imagens que traz milhões de pontos de um mesmo objeto analisado. Além disso, como voam em uma altitude baixa esse levantamento obtém alto nível de precisão e fidedignidade do terreno, de forma rápida e remota.

O diretor de engenharia da Cipasa Urbanismo, Paulo Nicomedes, ressalta que o uso de drones permite comunicações mais confiáveis e transparentes, contribuindo na análise e tomada de decisões da diretoria.

"Uma prova da importância da tecnologia foi uma situação em um dos nossos empreendimentos em que foi possível fazer uma videoconferência da diretoria com o drone que sobrevoava o local, tudo ao vivo e em tempo real. Isso era impensável há cinco anos", comenta Nicomedes.

O equipamento permite ainda o acompanhamento à distância dos avanços físicos da obra, o que representa também a redução com custos de viagens e a otimização de horas de trabalho.

"Somos uma empresa nacional com cerca de 48 empreendimentos em todo o país. Imagina o custo de deslocamento de diretores, engenheiros, consultores e equipe técnica para fazer uma inspeção in loco – sem falar na dificuldade de reunir pessoas de cidades diferentes, bloquear agendas, reservar hoteis, etc", reforça o diretor de engenharia.

Para quem acha que drones é brincadeira de criança é importante saber que há necessidade de habilitação para pilotar um drone e que seu uso é regulamentado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Tanto que antes de cada voo é necessário encaminhar o plano de voo detalhado para o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

SITE: https://cipasa.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2069953/Cipasa_uso_de_drones.jpg

FONTE Cipasa

SOURCE Cipasa