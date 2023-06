CIPRIANI RESIDENCES MIAMI APRESENTA NOVAS COBERUTAS COM RECORDE DE ALTURA E UM NÚMERO EXCLUSIVO DE RESIDÊNCIAS DISTINTAS NO TOPO DA TORRE -- A COLEÇÃO CANALETTO

Miami Condo Tower antecipa nova coleção limitada de residências com preços de criação de mercado acima de $3.333 por pé quadrado.

MIAMI, 7 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Elevando-se a 80 andares acima do bairro de Brickell de Miami e da Biscayne Bay, a Cipriani Residences Miami, primeiro empreendimento da marca nos EUA, revelou hoje o Canaletto Collection, um conjunto exclusivo de residências e coberturas ultraluxuosas nos 18 andares mais altos da torre. Esta coleção limitada de 70 residências representa o mais alto nível de luxo em Brickell, com vistas deslumbrantes que vão do horizonte da cidade de Miami até a baía em direção a Miami Beach, e estabelece um novo recorde de preço por metro quadrado na área com a Cobertura 1, a primeira de seis coberturas, listada a $3.333 por pé quadrado.

Como a joia coroada da Cipriani Residences Miami, a Coleção Canaletto oferecerá uma experiência boutique aos moradores que inclui acesso prioritário ao bar speakeasy privado e restaurantes da torre, serviços exclusivos de concierge globais e pacotes personalizados de acabamento e mobília projetados pela renomada empresa de design internacional 1508 London. A coleção também contará com acesso direto por elevador e um número limitado de residências por andar atraentes para residentes discretos que priorizam a privacidade.

"Estamos entusiasmados em apresentar a Coleção Canaletto, um número exclusivo de residências no topo do edifício, oferecendo máxima privacidade, vistas inspiradoras e pacotes personalizados de móveis com design 1508 para criar uma experiência de vida como nenhuma outra", disse Camilo Miguel, Jr., CEO e fundador da Mast Capital. "O luxo de viver em um edifício desse calibre, juntamente com os acabamentos, serviços e concierge exclusivos oferecidos, torna esta coleção única as residências mais ambiciosas da área de Brickell".

Dentro da Coleção Canaletto haverá seis coberturas, cada uma das quais exala o design de alto calibre associado à marca Cipriani. A Cobertura 1 é uma das primeiras a chegar ao mercado, a um preço de $16,2 milhões, ou $3.333 por pé quadrado. Abrangendo 4.888 pés quadrados de espaço interno e 4.333 pés quadrados de terraço ao ar livre, a casa tem quatro quartos, cinco banheiros e meio e inclui uma cozinha de verão e piscina de borda infinita. O preço das coberturas começam em $9,5 milhões e a área combinada de espaço interno e externo começa em 4.771 pés quadrados.

As residências de dois a cinco quartos da Coleção Canaletto oferecem uma experiência de vida incomparável, ostentando customizações de design atenciosas e simplificadas, desde sistemas de automação residencial até mármore correspondente à reserva nos banheiros primários. A partir de $3,65 milhões, a 1508 London imaginou acabamentos atualizados que sustentam a estética de prestígio da marca Cipriani e complementam as amplas vistas para a água. Na sala principal, madeira Canaletto de alto brilho envolve as colunas arredondadas, um destaque proeminente e exclusivo que inspirou o nome da coleção e virou um padrão. O novo mármore Calacatta é uma opção para as bancadas e painéis traseiros para enfeitar a cozinha do chef, e a marcenaria expandida cria belas estantes e caixas para armazenamento e exibições de design. As residências também serão totalmente conectadas para abrigar um sistema de automação residencial Lutron que permitirá aos moradores controlar todos os aspectos eletrônicos de sua casa, como iluminação, sistemas de segurança e áudio.

As oportunidades exclusivas para novas opções de personalização diferenciam a Coleção Canaletto. A 1508 London projetou móveis e acessórios personalizados para as residências, bem como selecionou dois pacotes de interiores atualizados para compra para seus residentes - o "Tradizionale", o estilo Cipriani exclusivo, e um mais contemporâneo, o "Contemporaneo". As atualizações oferecidas incluem pedra com padrão espelhado no banheiro principal e armários embutidos iluminados emoldurando a pia do banheiro principal. Específicos para as coberturas, os pacotes exclusivos de arquitetura de interiores incluem revestimentos de parede e painéis, detalhamento de teto, marcenaria personalizada, portais de pedra e marcenaria de metal.

Os residentes da Coleção Canaletto também terão uma série de serviços e benefícios dedicados à sua disposição. Um speakeasy no 37º andar inspirado no Harry's Bar original em Veneza oferecerá acesso prioritário, enquanto um concierge Cipriani dedicado está à sua disposição para coordenar reservas diretas e consultas, além de fornecer serviços e acomodações sob medida em todo o mundo. O estilo de vida foi cuidadosamente selecionado para construir sobre a célebre localização da torre no coração do Distrito financeiro de Miami e atrair os compradores mais exigentes.

Juntamente com a famosa hospitalidade italiana, o Cipriani Residences Miami oferece uma coleção de amenidades premium. Os moradores e hóspedes das 397 residências terão acesso exclusivo a um restaurante Cipriani privado, serviços de alimentação, e refeições domiciliares confeccionadas pelo Cipriani 24 horas por dia. Os serviços de alimentação estendem-se até o deck do resort, onde os moradores podem desfrutar de um Bellini no terraço ao sol ou relaxar em cabanas junto das piscinas. Os moradores terão acesso a uma vasta oferta de serviços de bem-estar, como um centro de fitness totalmente equipado com tecnologia de ponta, sala de spinning, um spa holístico, mergulho no gelo e sauna. Os moradores que precisam de espaço para esportes e competição podem visitar o simulador de golfe, a quadra de pickleball e a sala de visualização de jogos. As pessoas que preferem um estilo de vida mais sereno podem se aventurar na biblioteca ou visitar o salão para um tratamento. O Cipriani Residences Miami também inclui um parque privado elevado para cachorros, uma sala de jogos infantil e serviços à la carte, como cuidados com plantas, manutenção quando estiver fora de casa, cuidados e caminhadas para animais de estimação, transporte de limusine de luxo em um raio de três quilômetros, tratamentos de spa residencial, treinamento pessoal e muito mais.

O Cipriani Residences Miami está localizado no centro de Brickell, colocando os moradores no centro de tudo o que a cidade tem a oferecer. Desde lojas ao ar livre e experiências gastronômicas no Brickell City Centre e Mary Brickell Village até explorar o belo cenário do Underline, a torre fica a poucos passos do entretenimento mais vibrante da cidade e a uma curta distância de várias instituições culturais e esportivas como o Pérez Art Museum Miami (PAMM), o Phillip and Patricia Frost Museum of Science, o Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, onde ocorrem apresentações do Miami City Ballet, e a Kaseya Arena, a casa do Miami Heat.

Espera-se que o Cipriani Residences Miami seja concluído em 2026. Os esforços de vendas e marketing para o projeto são realizados exclusivamente pela Fortune Development Sales. Para mais informações sobre o edifício ou para agendar um compromisso, acesse www.ciprianiresidencesmiami.com ou entre em CONTATO com 786-850-1420 e [email protected]

Sobre a Mast Capital

Fundada em 2006, a Mast Capital é uma empresa de investimento imobiliário orientada para valor com equipes integradas de desenvolvimento e gestão de ativos. A Mast Capital fez aquisições bem-sucedidas nos setores residencial, hoteleiro, escritório, varejo e terrenos, e tem como alvo investimentos oportunistas e de valor agregado em propriedades existentes, desenvolvimento desde o início, imóveis em dificuldades e aquisições de notas. A empresa emprega uma abordagem sofisticada para estruturar suas aquisições, maximizando o valor para seus investidores, ao mesmo tempo em que oferece criatividade e flexibilidade aos vendedores e outros terceiros para realizar transações altamente complexas. A Mast Capital é liderada por uma equipe administrativa sênior com mais de 75 anos de experiência imobiliária combinada e transações totalizando mais de $4,5 bilhões. Para mais informações sobre o portfólio da Mast Capital, acesse www.mastcapital.com.

Sobre a Cipriani

Em 13 de maio de 1931, Giuseppe Cipriani abriu o Harry's Bar no primeiro andar de um armazém de cordas abandonado em um beco sem saída na Piazza San Marco, em Veneza. Com 50 metros quadrados, parecia ser um típico restaurante veneziano "aconchegante", mas com toda a atenção aos detalhes, móveis, copos e talheres perfeitamente proporcionados, o Harry's Bar era tudo menos típico. Inalterado desde 1931 e agora um marco nacional, sua famosa atmosfera tranquila, sua ótima comida e serviço caloroso serviram uma clientela muito eclética, como lendas de Hollywood, membros da realeza, artistas e pessoas de todo o mundo. Ele foi constantemente imitado, mas nunca reproduzido.

Em 90 anos, e com três gerações da família Cipriani liderando o crescimento, a Arrigo, a Giuseppe e seus filhos Ignazio e Maggio, o Cipriani se tornou uma marca internacional, com restaurantes, espaços para eventos de referência, residências de luxo, hotéis e clubes privados em todo o mundo, incluindo Veneza, Milão, Miami Los Angeles Abu Dhabi, Hong Kong, Monte Carlo, Ibiza, Marbella, Istambul Cidade do México, Dubai, Riade Doha, Las Vegas e, no futuro, Punta del Este, Gidá e Manama.

Os valores atemporais do amor pelo serviço, a falta de imposição, a qualidade dos produtos e o luxo da simplicidade são tão válidos hoje quanto em 1931.

Sobre o 1508 London

O 1508 London é um estúdio de design especializado em empreendimentos residenciais, hotelaria e edifícios residenciais, bem como iates e design de produtos. Nascido da ideia de perfeição no design, nosso nome é derivado do ano em que um artista então desconhecido chamado Michelangelo, armado com um lápis, arremessou e foi contratado pelo Pope Julius II para pintar os afrescos da Capela Sistina após desenhando um círculo perfeito à mão livre. Profundamente enraizados em uma abordagem colaborativa, nossos projetos são derivados de princípios medidos, inspirados pela história, geografia e o vernáculo arquitetônico local. Nossa experiência se estende por todos os estágios de projeto e construção; desde estudos de viabilidade, aplicações de planejamento, projeto conceitual e detalhado até o monitoramento da construção no local, aquisição, acabamento e entrega, garantindo que cada projeto seja concluído com o mais alto nível de qualidade. Com escritórios espalhados por quatro continentes, a 1508 London oferece um serviço de design líder mundial com alcance global. www.1508london.com

FONTE Mast Capital

