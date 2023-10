Circuito Feminino de Beach Tennis 'Jogamos e Plantamos' une esporte e sustentabilidade em prol da Amazônia

Primeiro torneio esportivo do mundo que reverte recurso para o reflorestamento da maior área verde do Brasil

SÃO PAULO, 2 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de contribuir para o reflorestamento de áreas cruciais da Amazônia, a Amazônia Care, iniciativa que visa a preservação da flora e da fauna Amazônica brasileira e sua população, em parceria com a BeBrasil, empresa dedicada ao bem-estar e à saúde, apresentam o "Circuito Feminino de Beach Tennis Jogamos e Plantamos". Esta iniciativa inovadora promove o esporte e o bem-estar das pessoas, além de apoiar ativamente o reflorestamento da maior floresta do Brasil.

"É uma alegria somar propósitos tão valiosos, como gerar saúde, qualidade de vida e pensar no futuro do nosso planeta por meio do cuidado com a Floresta Amazônica, dentro de uma iniciativa única em todo o mundo", diz Adriana Feffer Skaf, diretora-executiva da Amazônia Care.

O circuito tem como propósito destacar a importância da consciência socioambiental, destacando a conexão intrínseca entre a saúde humana e a saúde do nosso planeta. Sob a filosofia de "Jogando e Plantando", o evento esportivo conta com um time de jogadoras e parceiros comprometidos em serem agentes ativos na restauração e preservação da floresta Amazônica. A cada inscrição neste evento esportivo único, uma muda de árvore é plantada na Amazônia. Desde o início deste projeto, já foram plantadas mudas equivalentes a cinco campos de futebol, marcando um impacto significativo.

No entanto, o compromisso não se limita ao plantio. A Amazônia Care também assume a responsabilidade de monitorar essas áreas de reflorestamento, garantindo a sustentabilidade dos projetos a longo prazo. Isso não só enriquece a floresta de maneira sustentável, mas também gera renda para as comunidades que dependem da agricultura familiar na região.

As quatro etapas do Circuito contaram com o apoio de mais de 30 empresas parceiras e a participação de mais de 700 atletas, tanto amadoras quanto profissionais. Além disso, mais de 2 mil espectadores acompanharam os jogos presencialmente, e cerca de 110 mil pessoas assistiram às transmissões ao vivo pela Band Sports, enquanto 10 mil pessoas seguiram as transmissões online do BT Canal no YouTube.

O Circuito Jogamos e Plantamos é mais do que um evento esportivo inovador em prol do reflorestamento da Amazônia, ele é um projeto que promove alegria, companheirismo e cria novas amizades em um ambiente seguro para as mulheres que compartilham uma causa comum.

A próxima etapa do Circuito Feminino de BT Jogamos e Plantamos 2023 acontecerá no dia 29 de setembro na capital paulista. Venha se juntar a nós neste evento que une esporte e sustentabilidade em prol da Amazônia. As inscrições estão abertas através do link: https://letzplay.me/home.

Sobre o Selo Amazônia Care

O Selo Amazônia Care é uma certificação que atesta o compromisso das empresas com a proteção e o reflorestamento da floresta amazônica, bem como com o desenvolvimento sustentável das comunidades locais. Empresas que possuem esse selo investem diretamente em ações que promovem a geração de trabalho e renda para as pessoas da região, além de apoiar entidades que visam à preservação da fauna e da flora amazônicas. O selo é concedido após auditoria interna para escolha das entidades apoiadas e acompanhamento da gestão dos investimentos, garantindo que todos os recursos sejam usados de forma correta e efetiva.

O Selo Amazônia Care é uma forma de reconhecer o compromisso das empresas com a Amazônia e comprovar que a floresta em pé pode gerar muito mais valor do que as atividades atreladas à sua destruição. Para saber mais, acesse: www.amazoniacare.org.br.

