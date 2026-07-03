Circus Circus Las Vegas anuncia ahorros el 4 de julio para militares y veteranos activos

Muñequeras Adventuredome GRATIS, tarjetas de juego a mitad de camino y un 50 % de descuento en el bufé de la cena el 4 de julio

LAS VEGAS, 3 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Circus Circus Las Vegas, el hotel y resort más familiar de Las Vegas, se está preparando para celebrar el Día de la Independencia honrando a los miembros militares activos y veteranos con ofertas especiales en toda la propiedad el sábado 4 de julio. Los huéspedes pueden disfrutar de una entrada de cortesía al Adventuredome, un valor adicional en The Carnival Midway y una cena con descuento en Circus Buffet.

Circus Circus, uno de los complejos de Las Vegas favoritos de las familias desde sus inicios, ofrece tarifas asequibles para sus casi 4,000 habitaciones distribuidas en su parador, habitaciones de la torre, suites y parque de casas rodantes, además de actividades de diversión familiar que van desde las emociones del parque temático The Adventuredome hasta actos de circo en vivo en el propio piso del casino.

"Estamos orgullosos de reconocer el servicio y el sacrificio de nuestros militares activos y veteranos este Día de la Independencia", dijo Shana Gerety, gerente general de Circus Circus Las Vegas. "Ya sea que esté buscando emociones en el Adventuredome o una deliciosa comida navideña, déjenos la barbacoa a nosotros y disfrute de un día lleno de diversión creando recuerdos con las personas que más importan".

Los miembros militares activos y los veteranos recibirán una pulsera Adventuredome gratuita, que proporciona acceso ilimitado al parque de atracciones cubierto de cinco acres de la propiedad, lleno de atracciones para todas las edades.

También recibirán una tarjeta de juego Carnival Midway de $ 30 gratis con la compra de una tarjeta de juego de $ 40, lo que facilitará aún más el disfrute de juegos clásicos de carnaval, atracciones recreativas y premios premium.

Para completar la celebración, los miembros militares activos y los veteranos recibirán un 50 % de descuento en la cena en el Circus Buffet de 4 p.m. a 9 p.m. el sábado 4 de julio. Todos los demás huéspedes pueden disfrutar de la cena buffet por $ 19.95 más impuestos.

El Circus Circus Carnival Midway ofrece un sinfín de entretenimiento para huéspedes de todas las edades, con una amplia selección de videojuegos de última generación, clásicos favoritos de arcade y premios premium. En el corazón de Midway, los visitantes pueden disfrutar de actos de circo de clase mundial de cortesía que se realizan diariamente en el escenario de circo dedicado. Con más de 200 juegos de arcade populares y retro, el Midway y su vibrante arcade crean un ambiente enérgico que continúa cautivando a generaciones de familias y buscadores de emociones por igual.

El parque de atracciones de 5 acres en el icónico Strip de Las Vegas ofrece juegos y atracciones divertidas para todas las edades, como el Canyon Blaster, las montañas rusas El Loco, NebulaZ, Sand Pirate, Inverter, Twistin Tea Cups, Go Karts, una pared de escalada en roca, arcade, juegos de estilo carnaval, juegos de realidad virtual y un campo de golf en miniatura de 18 hoyos, entre muchos más.

Acerca de Circus Circus Las Vegas

Circus Circus Las Vegas es un hotel y casino de propiedad privada que ofrece restaurantes, tiendas, entretenimiento y más de 101,000 pies cuadrados de espacio de juego. Circus Circus, uno de los complejos de Las Vegas favoritos de las familias desde sus inicios, ofrece tarifas asequibles para sus casi 4,000 habitaciones distribuidas en su parador, habitaciones de la torre, suites y parque de casas rodantes, además de actividades de diversión familiar que van desde las emociones del parque temático The Adventuredome hasta actos de circo en vivo en el propio piso del casino.

Para obtener más información, visite www.circuscircus.com o siga la propiedad en Facebook, TikTok e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3003656/Circus_Circus_Hotel_Resort_Casino_Las_Vegas.jpg

FUENTE Circus Circus