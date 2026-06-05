Circus Circus Las Vegas ofrece la icónica diversión familiar, entretenimiento y recuerdos inolvidables de verano

Las ofertas recién anunciadas incluyen tarifas de fin de semana en habitaciones de hotel a partir de $28.95; los huéspedes reciben un 25 % de descuento en el parque temático Adventuredome

LAS VEGAS, 5 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Circus Circus Las Vegas , el icónico complejo Las Vegas Strip y el principal destino familiar de la ciudad, da la bienvenida a los visitantes este verano para que experimenten Las Vegas que lo inició todo: tragamonedas que funcionan con monedas, cartones de bingo de papel, filetes a la parrilla con leña de mezquite, actos de circo, una feria de carnaval y un parque temático cubierto de cinco acres, todo bajo un mismo techo.

Circus Circus, uno de los complejos de Las Vegas favoritos de las familias desde sus inicios, ofrece tarifas asequibles para sus casi 4,000 habitaciones distribuidas en su parador, habitaciones de la torre, suites y parque de casas rodantes, además de actividades de diversión familiar que van desde las emociones del parque temático The Adventuredome hasta actos de circo en vivo en el propio piso del casino. (PRNewsfoto/Circus Circus)

Con tarifas de habitaciones de hotel de fin de semana a partir de solo $28.95, un descuento del 25 % en las entradas al parque temático Adventuredome para los huéspedes del hotel y estacionamiento gratuito en Las Vegas Strip, las vacaciones clásicas en Las Vegas están tan vivas y accesibles como siempre.

"Las Vegas siempre ha sido una ciudad construida sobre la base de grandes experiencias e incluso mayores recuerdos, y en Circus Circus aprovechamos lo que ha convertido a Las Vegas en el destino de entretenimiento por generaciones", señaló Shana Gerety, gerente general de Circus Circus Las Vegas. "Las familias se merecen un verano del que hablarán durante años. Las Vegas puede ser emocionante y divertida sin que el costo eclipse la experiencia completa".

Combata el calor en The Adventuredome: el único parque temático cubierto de Las Vegas

Con una extensión de cinco acres bajo una cúpula de vidrio con clima controlado, el Adventuredome at Circus Circus Las Vegas es el parque temático cubierto más grande de los Estados Unidos y una atracción imperdible de Las Vegas para familias con niños de todas las edades. Para millones de visitantes, aquí es donde la magia de Las Vegas cautivó por primera vez y donde hoy en día se siguen escribiendo historias de vacaciones de verano. Las atracciones e instalaciones incluyen:

Canyon Blaster, la montaña rusa cubierta de doble bucle y doble tirabuzón más grande de Estados Unidos

El Loco, una montaña rusa de alta intensidad con una caída más que vertical

NebulaZ, Sand Pirate, Inverter y Twistin' Tea Cups, emociones para todas las edades

Go-Karts y pared de escalada, aventuras activas para niños mayores y adolescentes

SpongeBob's Crazy Carnival Ride (La loca atracción de feria de Bob Esponja), una atracción interactiva creada por Sally Dark Rides e inspirada en la querida serie animada de Nickelodeon, que transporta a los visitantes a Fondo de Bikini mediante escenarios vívidos, animatrónicos, efectos especiales y proyecciones. Los pasajeros participan en los alocados juegos de feria de Don Cangrejo mientras Plankton planea robar la fórmula secreta de la Cangreburger; una divertidísima aventura sensorial de la que los más pequeños hablarán mucho tiempo después de que termine el viaje

Salón de videojuegos, juegos de feria, experiencias de realidad virtual y un campo de minigolf de 18 hoyos

Más diversión familiar en Circus Circus Las Vegas

Más allá del Adventuredome, Circus Circus ofrece una agenda completa de entretenimiento familiar en todo el complejo, de esa clase que aleja a todos de las pantallas para sumergirlos en momentos que vale la pena recordar:

The Midway, uno de los espacios más nostálgicos de Las Vegas Strip, la legendaria feria de carnaval de Circus Circus ha llevado alegría a las familias desde 1968. Con más de 200 juegos de video y destreza, desde los clásicos retro que los padres y abuelos reconocerán hasta lo último en juegos modernos, la feria de acceso gratuito es uno de los pocos lugares donde varias generaciones pueden compartir la misma emoción al mismo tiempo. En el corazón de la feria, los huéspedes pueden presenciar actos de circo gratuitos de clase mundial que se presentan a diario en el escenario principal, una tradición emblemática de Circus Circus que ha cautivado al público durante más de 50 años.

The Garage, un espacio de entretenimiento totalmente inmersivo que cuenta con simulación de vuelo en realidad virtual (RV) "Birdly", pistas de miniboliche iluminadas con neón y simuladores de golf Full Swing con modos multideportivos que incluyen golf, fútbol, béisbol, juego de quemados y más.

Splash Zone, el amplio complejo de piscinas al aire libre del hotel es la escapada de verano perfecta en Las Vegas, para las familias que buscan disfrutar de unas horas de diversión pura y espontánea. El parque acuático cuenta con dos piscinas, jacuzzis, un área de juegos acuáticos Splash Pad con cañones de agua interactivos, cubetas volcadoras y árboles de lluvia, además de una torre de toboganes de 50 pies de altura con tres atracciones: Mat Racer, Aqua Tube y Speed Slide. La experiencia se completa con la renta de cabañas privadas y bocadillos junto a la piscina en el camión de comida Splash Snacks.

Habitaciones de hotel asequibles en Las Vegas para familias

Con casi 4,000 habitaciones, que incluyen habitaciones en el parador, habitaciones en la torre, suites y un parque de casas rodantes, Circus Circus Las Vegas ofrece algunos de los alojamientos de hotel más accesibles de Las Vegas Strip. Las tarifas de fin de semana a partir de $28.95, combinadas con el 25 % de descuento en el Adventuredome para los huéspedes del hotel, facilitan planificar unas vacaciones familiares completas basadas en unos días de diversión auténtica, lejos de las pantallas y orientada a crear recuerdos en Las Vegas Strip.

El clásico ambiente de Las Vegas vive aquí: una experiencia nostálgica sin igual en Las Vegas Strip

Para los huéspedes que recuerdan Las Vegas antes de la llegada de los megacomplejos y los restaurantes de chefs celebridades, Circus Circus conserva algo único: el espíritu auténtico y sin pretensiones de Las Vegas original. Un paseo por el complejo este verano nos recuerda que algunas de las mejores experiencias de la ciudad siempre han sido las más sencillas, y que la Las Vegas que enamoró a la gente de esta ciudad en un principio sigue muy viva.

THE Steakhouse, en una ciudad donde los restaurantes abren y cierran según la temporada, THE Steakhouse en Circus Circus Las Vegas se ha ganado algo casi inédito en la Franja: la lealtad generacional tanto de nuestros clientes como de nuestros colaboradores con más años de servicio. THE Steakhouse, un favorito de Las Vegas desde hace mucho tiempo, ha formado parte de la historia de Circus Circus durante décadas, y atrae a generaciones de clientes para celebraciones, cenas tranquilas y ese tipo de veladas memorables que no requieren el nombre de una celebridad sobre la puerta. Los filetes se asan a la parrilla en el centro del salón y se sirven con guarniciones clásicas en un ambiente cálido e íntimo que evoca una época en la que cenar era una experiencia para saborearse. Abierto de lunes a viernes de 4 p. m. a 9 p. m., sábados de 4 p. m. a 10 p. m. y domingos de 4 p. m. a 9 p. m. Reservaciones disponibles mediante OpenTable.

Slots-A-Fun: en una era en la que los juegos en Las Vegas son cada vez más digitales, Slots-A-Fun se destaca como la única experiencia de casino que funciona exclusivamente con monedas en Las Vegas Strip. Un homenaje a los juegos clásicos de Las Vegas desde 1968, Slots-A-Fun cuenta con 100 máquinas tragamonedas que funcionan con monedas que van desde $0.25 hasta $5, con los sonidos retro del tintineo de las monedas y las luces parpadeantes que se sienten como una cápsula del tiempo de la época dorada de la ciudad. La experiencia se completa con productos clásicos de bar a los precios que Las Vegas solía ofrecer: cerveza de barril a $2, hot dogs a $2, cóctel de camarones a $2 y palomitas de maíz a $2. Abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana y a pocos pasos de Las Vegas Strip.

Bingo: Circus Circus cuenta con la única sala de bingo de Las Vegas Strip, una experiencia puramente analógica, con papel y marcador en mano, que prácticamente ha desaparecido del panorama moderno de los casinos. Las sesiones se llevan a cabo los viernes a las 5 p. m., 7 p. m. y 9 p. m.; los sábados a las 3 p. m., 5 p. m., 7 p. m. y 9 p. m.; y los domingos a las 11 a. m., 1 p. m. y 3 p. m. Los cartones tienen un costo inicial de $30 por sesión.

Acerca de Circus Circus Las Vegas

Circus Circus Las Vegas, ubicado en 2880 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109, es un hotel y casino de propiedad privada que cuenta con restaurantes, tiendas, entretenimiento y más de 101,000 pies cuadrados de espacio de juego. Circus Circus, uno de los complejos de Las Vegas favoritos de las familias desde sus inicios, ofrece tarifas asequibles para sus casi 4,000 habitaciones distribuidas en su parador, habitaciones de la torre, suites y parque de casas rodantes, además de actividades de diversión familiar que van desde las emociones del parque temático The Adventuredome hasta actos de circo en vivo en el propio piso del casino.

Para más información, visite www.circuscircus.com o siga la propiedad en Facebook, TikTok e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995324/Circus_Circus_Hotel_Resort_Casino_Las_Vegas.jpg

FUENTE Circus Circus