Cirurgia metabólica: alternativa para melhorar qualidade de vida de pacientes com diabetes tipo 2

O comerciante Luiz Carlos Stefani, 63 anos, não sabia que convivia com o diabetes tipo 2 até que recebeu o diagnóstico em 2013. "Minha glicemia em jejum era por volta de 170 e, ao longo do dia, chegava em até 460. Em 2015, durante um exame, foi diagnosticado comprometimento renal e gordura no fígado em níveis alarmantes em decorrência do diabetes. Minha vida estava em risco", relembra Luiz. A doença passou a ser resistente ao tratamento medicamentoso e a glicose no sangue de Luiz não chegava aos níveis adequados. Por isso, seu médico o orientou que uma alternativa seria a cirurgia metabólica. Naquele mesmo ano, o comerciante passou pelo procedimento, realizado pelo grupo liderado pelo médico Ricardo Cohen, coordenador do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Ao longo dos anos após a cirurgia, Luiz perdeu peso, conseguiu controlar o diabetes, normalizou o nível de gordura no fígado e teve remissão da doença renal. "Meus níveis de glicose normalizaram, minha pressão arterial se estabilizou, não tenho mais gordura no fígado e meus rins funcionam normalmente. A cirurgia metabólica salvou a minha vida e acredito que nasci de novo", celebra.

Cirurgia metabólica, diabetes e a doença renal crônica

A cirurgia metabólica é recomendada para pacientes que, como o Luiz, apresentaram resistência ao tratamento medicamentoso. O procedimento geralmente utilizado é o bypass gástrico, em que há a redução do estômago do paciente e pequeno desvio da comida diretamente para o intestino, para a melhora dos componentes da síndrome metabólica – pressão, glicemia e colesterol. A técnica é a mesma utilizada em cirurgias bariátricas, mas com objetivos distintos. Esse procedimento é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina como opção terapêutica no tratamento de pacientes com DM2.

Além de trazer benefícios para o controle da glicose no sangue, pressão arterial e colesterol, um estudo liderado pelo Dr. Ricardo Cohen e recentemente publicado pelo periódico JAMA Surgery aponta que a cirurgia metabólica é um procedimento eficaz e seguro para diminuir os problemas renais em decorrência do diabetes, chegando a alcançar a remissão da doença renal crônica em estágio inicial em pacientes com diabetes tipo 2 e obesidade leve, com IMC de 30 a 35. O estudo clínico, que recebeu o nome de MOMS (Resultados Microvasculares após Cirurgia Metabólica, em inglês) , foi realizado por pesquisadores do Brasil e da Irlanda, com o apoio da Johnson & Johnson Medical Devices, por meio de sua franquia Ethicon.

De acordo com o Dr. Cohen, os resultados foram animadores. "Em um período de dois anos, 82% dos pacientes que se submeteram a cirurgia metabólica tiveram remissão da doença renal crônica em estágio inicial, contra 48% nos pacientes que receberam os mais modernos medicamentos", ressalta.

Os resultados do estudo MOMS jogam luz sobre novas opções de tratamento para o controle do diabetes e prevenção da doença renal crônica associada a essa doença. "Essas descobertas apontam para um novo paradigma de tratamento para reverter ou impedir a progressão da doença renal crônica em pacientes com diabetes e obesidade. O estudo MOMS conclui que a cirurgia é uma nova, segura e efetiva opção quando o tratamento medicamentoso não funciona", explica Dr. Cohen.

Referências:

1. UOL VivaBem. Mais de 13 milhões de brasileiros têm diabetes. Entenda os tipos da doença. Disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/11/16/mais-de-13-milhoes-de-brasileiros-tem-diabetes-entenda-os-tipos-da-doenca.htm . Acesso em 05/11/2020

2. Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Disponível em: http://www.sbac.org.br/blog/2018/11/26/qual-a-situacao-da-diabetes-no-brasil/#:~:text=Um%20%C3%ADndice%20de%2080%2D90,contra%2010%25%20do%20tipo%201. Acesso em 05/11/2020

3. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Diabetes. Disponível em: https://www.endocrino.org.br/diabetes/. Acesso em 05/11/2020

4. Conselho Federal de Medicina. Disponível em: https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27326:2017-12-07-18-00-22&catid=3. Acesso em 06/11/2020

Sobre a Johnson & Johnson Medical Devices

Na Johnson & Johnson Medical Devices Companies, ajudamos as pessoas a viverem da melhor maneira possível. Com mais de um século de experiência, solucionamos os desafios mais urgentes no setor de saúde e damos passos ousados em direção a novos padrões de cuidados, melhorando a experiência de assistência médica das pessoas. Por meio de soluções de cirurgia, ortopedia, visão e intervenção, ajudamos a salvar vidas e preparamos o caminho para um futuro mais saudável para todos, em todos os lugares.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1333259/Conversa_m_dico.jpg

FONTE Johnson & Johnson Medical Devices

SOURCE Johnson & Johnson Medical Devices