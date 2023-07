Cirurgião plástico brasileiro publica técnica inovadora em jornal científico internacional

Técnica criada pelo cirurgião plástico brasileiro, Dr Leandro Faustino, usa laser para rejuvenescer o umbigo

"Protocolo Happy" para tratamento de flacidez umbilical foi publicado na renomada revista científica PRS Global Open e na PubMed, publicações científicas da área da saúde

SÃO PAULO, 14 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O cirurgião plástico, Dr Leandro Faustino , membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica(SBPC) teve protocolo médico publicado na Plastic and Reconstructive Surgery – PRS Global Open , uma das revistas científicas mais respeitadas de cirurgia plástica. O artigo também teve repercussão na PubMed, maior base de dados do mundo para pesquisa de publicações científicas da área da saúde.

Sob a denominação de "Protocolo HAPPY - Tratamento da Flacidez Umbilical com Lipolaser: Novo Protocolo com Laser Diodo 980nm", o procedimento é uma inovação que promete trazer benefícios para os pacientes que sofrem com o "umbigo triste", uma flacidez concentrada na região do abdômen em decorrência de variações de peso e procedimentos estéticos, como a lipoaspiração. O excesso de pele que se forma na região faz com que ele fique com um aspecto de caído causando um incômodo, principalmente entre as mulheres

"Estou muito muito feliz pelo reconhecimento e publicação da minha técnica para tratamento do "umbigo triste", da flacidez peri-umbilical na seção "Ideias e Inovações" da PRS Global Open. Quando comecei a fazer lipolaser, percebi que ao passar o laser em volta do umbigo ficava menos flácido, mais oval, menos caído e mais bonito. Busquei outros artigos para entender o fenômeno e percebi que não existia ninguém que havia publicado algo parecido. Essa ideia não é somente pra mim. É para os pacientes. E para todos os médicos que queiram usar em benefício de seus pacientes. Fruto do equilíbrio da vida prática com a ciência", explica.

A nova técnica já foi apresentada em diversos congressos brasileiros e internacionais. Dr Leandro Faustino recebeu o "Prêmio Inovação" da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica pela iniciativa. Em agosto, a nova técnica será apresentada no Congresso Internacional de Atenas, Grécia.

Dr. Leandro Faustino é Membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) e coordenador do Núcleo de Cirurgia Plástica na Human Clinic onde também atua como cirurgião plástico. Ele também atua no Hospital Israelista Albert Einstein.

Para ler o artigo na íntegra, clique aqui: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37305196/

