Cirurgias plásticas x procedimentos estéticos não cirúrgicos: qual é o mais indicado para cada caso?

De acordo com a ISAPS, International Society of Aesthetic Plastic Surgery, cirurgias plásticas para fins estéticos diminuíram 10,9% em 2020, dando espaço para o aumento de procedimentos estéticos não cirúrgicos¹

SÃO PAULO, 1 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Segundo as pesquisas do Google Insigths, o autocuidado se tornou uma prioridade e o bem-estar nunca esteve tão em voga. As buscas por "pele" ultrapassaram as buscas por "maquiagem", demonstrando que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde da pele² e que o cuidar de si também significa cuidar da aparência³, revelando que a estética tem forte influência sobre a autoestima4.

Acompanhando esse cenário, a busca por procedimentos estéticos não cirúrgicos tem aumentado¹, enquanto o número de cirurgias plásticas para fins estéticos, em geral, apresentou uma queda de 10,9% em 2020. Ainda não há dados que revelem o motivo pelo qual isso pode ter acontecido, no entanto, a tecnologia de procedimentos estéticos não cirúrgicos tem evoluído cada vez mais para que cirurgias invasivas não sejam as únicas soluções.

"É claro que cada caso é um caso e deve ser feita uma consulta com um profissional da saúde habilitado à prática de procedimentos estéticos para indicar qual protocolo de tratamento deve ser realizado, mas hoje já existem algumas soluções não cirúrgicas que podem trazer resultados tão refinados e satisfatórios quanto os de cirurgias", esclarece a cirurgiã plástica Dra. Ingrid Paula Luckmann (CRM- SC 12912).

Não necessariamente uma solução pode substituir a outra, mas existem algumas insatisfações estéticas que não precisam de procedimentos invasivos. Como é o caso da empinada no nariz. "Às vezes, algumas pessoas acham que para deixar o nariz mais empinado é necessário uma rinoplastia. Dependendo do caso, isso se resolve apenas com a aplicação de um preenchedor à base de ácido hialurônico", explica a Dra.

A projeção do queixo, por exemplo, que também é muito procurada, pode, dependendo do caso e da gravidade, ser solucionada com a técnica Defyning PRO que consiste na aplicação de Restylane® Defyne ou Restylane® Lyft para ajudar a dar mais projeção à região.

"É claro que a técnica Defyning PRO não vai substituir cirurgias para pessoas que precisam de correções ortodônticas para alinhamento da mordida, por exemplo. O uso dos preenchedores pode até simular uma cirurgia futura para que o paciente consiga visualizar de forma concreta como se sente com a nova silhueta", comenta a Dra. Ingrid.

A Defyning PRO Technique foi desenvolvida pela Galderma, empresa global independente de dermatologia, e pode ser uma opção para quem procura realçar o queixo sem recorrer a uma intervenção cirúrgica.

"Outras insatisfações bem frequentes em meu consultório são as olheiras, pálpebras caídas e os famosos 'pés de galinha'. Hoje, com esse avanço na área estética, é possível, dependendo do caso, solucionar esses incômodos com aplicação de skinboosters e preenchedores, ambos à base de ácido hialurônico", orienta a cirurgiã plástica.

A linha Restylane® de ácidos hialurônicos injetáveis oferece opções de texturas diferentes para atender cada história de pele e suas necessidades específicas, como suavizar bigode chinês, definir contorno do rosto, dar mais volume aos lábios, amenizar olheiras e pés de galinha, entre outros.

Também para quem busca mais qualidade de pele e diminuir aspectos causados pelas linhas finas, há uma opção: Restylane® SkinboostersTM é uma das substâncias contempladas no portfólio, que pode ser aplicado na face, no pescoço e nas mãos. O produto proporciona um boost de hidratação de dentro para fora, formando reservatórios de ácido hialurônico na pele, recuperando seu viço, diminuindo a rugosidade e algumas cicatrizes de acne, além de dar aquele efeito glow de uma pele saudável.

O portfólio de ácidos hialurônicos da linha Restylane® é utilizado em procedimentos estéticos pouco invasivos, que devem ser realizados em consultório por profissionais da saúde habilitados à prática de procedimentos estéticos injetáveis.

