Cisa Trading é destaque em duas modalidades no "Prêmio Viracopos de Excelência Logística 2019"

SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Cisa Trading, uma das maiores importadoras do País, conquistou dois prêmios na 7ª edição do Prêmio Viracopos Excelência Logística 2019, que reconhece a performance logística das empresas que atuam em comércio exterior no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

A companhia foi premiada durante dois anos consecutivos pelo "Prêmio Infraero Eficiência Logística" e neste ano, pela 7º vez consecutiva, pelo "Prêmio Viracopos Excelência Logística", na categoria "Melhor Cadeia Logística", no segmento "Diversos".

A Cisa foi premiada também na modalidade "Melhor Planta 2019", disputada pelos 89 importadores de todos os segmentos: Automotivo, Diversos, Farmacêutico, Metalmecânico, Regime Especial TC-1, Regime Especial TC-6 e Tecnologia.

"Receber duplamente o reconhecimento pela agilidade e eficiência dos nossos processos logísticos, nos traz muita satisfação e mostra que a Cisa Trading tem alcançado um alto nível de excelência e qualidade nos serviços prestados aos nossos clientes", afirma Oswaldo Nogueira Neto, Diretor de Negócios da empresa.

O Aeroporto Internacional de Viracopos, considerado o "Melhor Aeroporto de Carga do Mundo" pelo Air Cargo Excellence Awards 2018, na categoria até 400 mil toneladas/ano, é estratégico para a operação da Cisa Trading devido a sua excelente estrutura física e localização, assim como a qualidade dos serviços oferecidos. "O Aeroporto de Viracopos é um importante parceiro logístico, e cuja estrutura é fundamental para garantirmos o sucesso de nossa operação", acrescenta Oswaldo.

A Cisa Trading atende mais de 200 clientes de grande porte, de setores como cosméticos, farmacêutico, automotivo, aviação executiva, químico, informática, eletroeletrônicos, telecomunicações, comércio eletrônico, bancos/leasing, partes e peças, entre outros. Seus serviços se destacam pela elevada qualificação, eficiência, pontualidade e flexibilidade. A empresa tem presença nacional e escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais e em Santa Catarina.

Sobre a Cisa Trading

A Cisa Trading foi fundada em 1996 pelo empresário Antonio José Louçã Pargana, a partir da fusão de outra empresa criada por ele – a Comvix, que, na ocasião, já ocupava posição de destaque no setor de comércio exterior brasileiro – e da Coimex, do mesmo setor, sediada no Espírito Santo. Em 2018, a Cisa Trading registrou um volume de negócios superior a R$ 8 bilhões em transações comercias que envolveram 200 mil itens importados, atendendo mais de 200 clientes.

Contato

Murillo Senne

GPCOM

11 3129-5158

murillo@gpcom.com.br

FONTE Cisa Trading

SOURCE Cisa Trading