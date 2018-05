Cisa Trading: perspectiva é de melhora no desempenho das importações em 2018

"Estamos observando uma sensível melhora nos volumes de importação em boa parte das categorias de produtos nas quais atuamos, com destaque para partes e peças, automóveis, bens de capital, insumos industriais, cosméticos, alimentos e produtos eletroeletrônicos", afirma Antonio Pargana, presidente da Cisa Trading, ao observar que "isto sinaliza uma retomada da atividade econômica, depois da acentuada queda nas importações em 2017".

Em um mercado em que o custo de carregar estoques tornou-se desafiador para as empresas, devido às margens de lucro apertadas e à queda nos volumes em 2017, um dos diferenciais da Cisa Trading, que ajudou os clientes em um cenário adverso, foi sua capacidade de financiar a operação, carregando estoques e realizando pagamento de impostos e fretes com recursos próprios. "Temos conseguido reduzir custos e oferecer mais rapidez e menos riscos para as empresas que importam e exportam produtos", explica.

Com mais de 20 anos de existência, a Cisa Trading é uma das líderes do mercado e uma das mais inovadoras e qualificadas do setor. Desde 2016, a empresa opera também a partir de Lisboa, onde abriu um escritório para atender clientes da Europa, Ásia e EUA, entre outros.

A Cisa Trading atende mais de 200 clientes de grande porte, em setores como cosméticos, farmacêutico, relógios, automotivo, aviação executiva, máquinas e equipamentos, informática, eletroeletrônicos, telecomunicações e comércio eletrônico.

Com presença nacional, possui escritórios em cinco estados (SP, RJ, ES, PE, MG e SC). Seus serviços, realizados por uma equipe de mais de 250 funcionários, se destacam pela qualificação, eficiência, pontualidade e flexibilidade.

"Nossa estrutura e experiência possibilitam às empresas nos delegar a operação de comércio exterior, com a segurança de que contarão com grande eficiência, know-how e rapidez nos processos, inclusive aqueles de elevada complexidade, evitando riscos relacionados às questões regulatórias, tributárias e financeiras", destaca Pargana.

A Cisa Trading foi fundada em 1996 pelo empresário Antonio José Pargana, e cresceu 140% entre 2008 e 2018. Em 2017, registrou um volume de negócios de R$ 6,0 bilhões em transações que envolveram mais de 162 mil itens importados e exportados por seus clientes.

Contato para imprensa: (11) 3129-5158

FONTE Cisa Trading

SOURCE Cisa Trading